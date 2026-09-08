Un retour émotif pour Indéfendable : Voici ce qu'on peut vous dire sur la suite

La cinquième saison d'Indéfendable a été lancée en grand ce lundi, avec une trame pour le moins émotive. Après une altercation et une terrible chute dans la finale de la saison dernière, l'enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) n'est pas mort, mais il se retrouve dans un bien triste état. Transporté d'urgence à l'hôpital, il reçoit désormais les meilleurs soins. Survivra-t-il à ses blessures? Et si oui, dans quel état?

Ce retour de la quotidienne s'est donc fait dans la plus grande fébrilité, alors que Kim Nolin (Julie Trépanier) tentait d'encaisser le choc, happée par des souvenirs horribles. Aidée par Mélodie, qui souhaitait absolument aviser toute l'équipe du Cabinet, Kim a tenté de s'emmurer dans une sorte de déni, sans succès.

Pendant ce temps, vous avez été témoins des retrouvailles de Claude (Nathalie Madore) et son fils (Alexandre Nachi). La première cause de la saison a aussi été lancée, soit celle d'un meurtre au sein d'un groupe d'amis qui ont bien des secrets dans le placard. On y retrouve les comédiens Guillaume Laurin, Noémie O'Farrell et Simon Landry-Désy. Légitime défense, ou pas?

À quoi s'attendre pour la suite? Voici ce qu'on peut vous dire sur les prochains épisodes de la semaine, que nous avons vus en primeur. Dès mardi, la deuxième cause de la saison sera lancée. On y rencontre un jeune garçon (Mathéo Piccinin-Savard), victime d'intimidation par textos. Sa mère (Lise Martin) l'incitera à dénoncer à la police après avoir découvert qu'il se mutile. Pour ces deux premières causes de la saison, il ne faut surtout pas se fier aux apparences, qui sont trompeuses.

Pour ce qui est de Maxime, c'est vers la fin de la semaine que vous aurez de réelles nouvelles de son état de santé. Il vous faudra donc être un peu patients. Pendant ce temps, Léo (Sébastien Delorme) est là pour veiller sur son ami, comme toute l'équipe d'ailleurs, tout en tentant de retrouver son père, porté disparu. Ti-Bill va-t-il avoir succombé au froid ou à une agression?

Vous ferez aussi la rencontre des parents de Kim, qui viendront prêter main-forte à leur fille cette semaine, ce qui ne sera pas de tout repos pour elle. Ils arriveront mercredi.

Il faut savoir que le fils de Claude, Gabriel Sirois, prendra de l'importance cette saison. Rapidement, vous constaterez que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Gabriel a la fougue et le bagout de sa mère, ce qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, fera des flammèches. Kim blâmera sévèrement Claude pour ce qui est arrivé à Max et Claude rejettera le blâme sur son fils débarqué en surprise dans sa vie. C'est un mauvais départ pour ces retrouvailles mère-fils. Que s'est-il réellement passé entre eux? Vous en aurez quelques échos cette semaine.

Cette première semaine se terminera sur deux grosses surprises, pour lesquelles nous ne dirons rien, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute. Les auteurs Izabel Chevrier, Annie Langlois et Me Francis Le Borgne (juridique) ont fait du bon travail pour mettre la table pour une nouvelle saison qui s'annonce excitante. Nous sommes franchement heureux que cette nouvelle saison télé soit enfin lancée, et en beauté en plus!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.