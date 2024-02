Ce dimanche, les téléspectateurs de Big Brother Célébrités ont pu assister au jour de la marmotte, alors qu'Erika a activé le bouton doré qui a mis en marche le retour en arrière. Ainsi, les candidats toujours dans le jeu ont dû revivre la même semaine une deuxième fois, en une seule journée.

Le concept, à la base, en est un franchement intéressant et qui permet souvent de rebrasser le jeu. Ce ne fut toutefois pas le cas, alors que le public s'est ennuyé à regarder exactement le même jeu une deuxième fois, avec Charles comme patron et Jean et Érika sur le bloc, ignorés par le détenteur du véto. Tous voulaient voir Jean quitter la maison... sauf lui qui n'avait pas dit son dernier mot.

Mais quelle est la grosse erreur commise par la production de Big Brother Célébrités cette semaine? C'est d'avoir combiné la twist du retour en arrière avec un challenge de patron qui donnait beaucoup trop de droit aux candidats.

Dans les autres versions de Big Brother dans le monde, le retour en arrière en généralement couplé avec un challenge du patron où il est difficile de prévoir l'issue. Ce n'était pas le cas ici. Ainsi, on a vu les joueurs remplir, pour une seconde fois, le tube de Jean et Érika en premier. Misère...

Il aurait vraiment fallu que le challenge du patron en soit un qui se fait davantage à l'aveugle, pour que le jeu soit radicalement différent la deuxième fois. Ça aurait aussi évité à Jean de recevoir deux claques plutôt qu'une de la part de ses consoeurs et confrères. On le sentait d'ailleurs franchement amer, lui qui n'a pas hésité à traiter Charles « d'est*s de traître » et les autres de « menteurs ».

Une chance, Jean nous a offert le seul moment surprenant de l'épisode en utilisant ses jetons, qui étaient de retour à leur nombre d'une semaine avant, pour vivre une rédemption et ainsi retourner dans le jeu, à la surprise de tous, immunité au cou. Au moins, il y aura eu ce 15 minutes pour nous amener ailleurs...

Cette semaine, la nouvelle patronne est Frédérique. Elle promet aussi de faire bouger le jeu en mettant en danger de gros joueurs. Tiendra-t-elle sa promesse? Nous l'espérons.

Rappelons que les deux candidats sortants de la semaine dernière, Ève et Patrick, pensent que c'est CETTE personne qui va gagner la saison.