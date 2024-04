Voici la date officielle du départ de Gino Chouinard de Salut Bonjour

On le sait depuis maintenant plusieurs mois : Gino Chouinard quittera Salut Bonjour en 2024.

Nous savions qu'Ève-Marie Lortie allait prendre les commandes de l'émission matinale dès l'automne, mais la date officielle du départ de Gino n'avait pas été largement annoncée.

TVA nous confirme que l'animateur fera ses adieux à son équipe le vendredi 21 juin prochain.

On peut certainement s'attendre à ce que cette émission soit on ne peut plus émotive!

De plus, l'équipe de Ça finit bien la semaine consacrera une émission spéciale à Gino Chouinard en pleine période estivale, soit le 16 juin prochain. Comme l'animateur Jean-Michel Anctil est un grand ami de Gino, on peut s'imaginer qu'il saura le taquiner comme il se doit!

Rappelons que, cette semaine, Gino Chouinard a créé un moment cocasse en ondes alors qu'il recevait Louise Sigouin sur son plateau. Plus de détails ici.