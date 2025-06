Voici comment débutera la prochaine saison de Passez au salon

Alors que nous discutions avec Jean-Michel Anctil cette semaine, au terme de son parcours à Sortez-moi d'ici qui lui a permis de devenir le nouveau Roi de la jungle, nous en avons profité pour le questionner sur la deuxième saison de Passez au salon, qui a récemment reçu le feu vert de TVA.

L'humoriste, comédien et scénariste a bien voulu nous dire ce que le premier épisode de la deuxième saison nous réservera. Assurément, les rires seront au rendez-vous, alors que la famille Ostiguy devra affronter de nouveaux enjeux.

Il nous explique d'abord plus globalement l'intrigue : « Dans la deuxième saison, Daniel va toujours avoir des difficultés à exprimer ses sentiments face à Estelle. Les conflits avec mon frère vont toujours être là. Ma mère va être obligée de ralentir à cause d'un petit incident. Ça va donner plus de travail aux deux frères et à Raynald. Il y a la compétition qui s'installe dans le village. On n'est pas habitués à ça. Nous autres, on était tout seuls. Le fameux Duchesne qui va ouvrir son salon hyper moderne cherche à nous faire mal. Lui, son but, c'est de nous faire fermer. Ça va être ça. On va encore suivre les péripéties de la famille Ostiguy. »

Plus précisément, à propos du premier épisode de la 2e saison, il nous dit : « Le premier épisode, on va faire un lien avec comment s'est terminée la saison 1, quand Raynald agresse Duchesne. Ça va être quoi les conséquences de ça? Il y a le décès du maire de la place. Normalement, ma mère s'attendait à ce que ce soit nous qui nous occupions du corps et tout ça. Duchesne a fait des magouilles pour aller le chercher. On essaie de ne pas se faire voler toute notre clientèle par la compétition. »

Voilà qui promet! Nous y retrouverons évidemment les comédiens Louis-Philippe Dandenault, Roger Léger, Chantal Baril, Myriam Fournier et plusieurs autres.

La deuxième saison de Passez au salon sera à ne pas manquer sur TVA et TVA+ en 2026.

Dans le même entretien, Jean-Michel Anctil nous a raconté comment il a vécu le dernier défi de la saison de Sortez-moi d'ici, qui l'a complètement épuisé.