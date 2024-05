Voici certains invités de Pier-Luc Funk lors de la seconde saison de son talk-show

Cet hiver, le comédien Pier-Luc Funk nous ouvrait les portes de sa maison et d'une autre facette de sa personnalité : celle d'hôte. Cette toute première expérience à l'animation a donné naissance à On ramassera demain, un talk-show festif où il reçoit une foule d'invités. Une émission éclatée, remplie de belles rencontres, de musique, de sketches et d'une bonne dose de folie. On s'attendait à rien de moins.

En entrevue lors du dévoilement de la distribution de L'appel, série dans laquelle le comédien tiendra un rôle d'importante, le principal intéressé nous glisse quelques détails à propos de la seconde saison de ce divertissement nouveau genre, dont les épisodes sont déjà tournés. Pier-Luc se dit fier des résultats de cette première année de diffusion. Il considère avoir réussi sa mission de rejoindre les gens de sa génération, qui ont plus « grandi avec Netflix et les plateformes. On voulait avoir le défi de réinventer la variété d'une nouvelle façon... Et je pense qu'on a réussi! Et je pense que les résultats sont super bons. »

Si vous avez manqué la première saison, nous vous invitons à lire nos impressions du projet produit par France Beaudoin dans cet autre article, puis à découvrir nos images capturées dans les coulisses de ce plateau tout sauf ordinaire.

En fait, il faut savoir que les tournages ont réellement eu lieu dans une grande maison au style mid-century. L'équipe artistique a toutefois dû réaliser tout un travail en amont pour la décorer à la Funk. Ainsi, comme il s'agit d'un énorme mandat, et que, bien entendu, ils devaient rapidement redonner la maison à ses propriétaires dans son état d'origine, ils en ont profité pour tourner d'une pierre deux coups.

Parmi les noms qu'il peut nous dévoiler pour le moment, Funk recevra Rémi-Pierre Paquin comme invité pour venir faire la fête avec lui. Le chanteur Matt Lang sera aussi de la partie dans un segment musical à ne pas manquer et son ami Antoine Pilon sera de retour pour un sketch (après une apparition dans le second épisode de la saison un).

Il nous confirme que nombreux de ses amis du domaine artistique se sont prêtés au jeu et qu'il va « y avoir plein de monde intéressant, avec des nouveautés. »

Avec la quantité d'éléments présents dans le format, ça donne de l'espace pour faire aller sa créativité! « On a fait des entrevues dans des endroits qu'on n'a jamais faites, des discussions qu'on n'a jamais eues. Les sketches sont différents. On a tellement d'éléments dans lesquels piger. »

Nous sommes impatients de découvrir ce que la seconde saison nous réserve!