Élyse Marquis taquine son amie Véronique Cloutier dans un sketch irrévérencieux (vidéo)

Chaque semaine à On ramassera demain, Pier-Luc Funk reçoit une célébrité québécoise pour jouer dans un sketch découpé en plusieurs parties.

Ce jeudi, c'est au tour d'Élyse Marquis de venir jouer avec l'animateur dans le talk-show de Télé-Québec.

Dans ce nouveau sketch, Pier-Luc surprend Élyse dans sa salle de bain qui tente de se coiffer à la manière de Véronique Cloutier. La comédienne est insultée parce que, précédemment, Pier-Luc lui a dit qu'il ne savait pas ce qu'elle avait fait d'autre que Les chefs dans sa carrière.

« Je suis tannée de passer en arrière de madame la Reine de la télévision », lance Élyse Marquis, amère. « Il n'y a personne qui lui dit à elle qu'elle a juste fait Les Chefs. C'est fini le temps où j'étais la fille d'un seul projet, je vais lui voler sa place et je vais devenir elle. »

Elle indique même qu'elle ira porter des beignes aux membres de son équipe pour que ceux-ci l'aiment plus que Véro.

Évidemment, la vidéo est allée directement aux yeux et aux oreilles de Véronique Cloutier, qui a beaucoup apprécié le gag. « J’ai ri très fort 👏👏👏😂 », indique-t-elle en commentaire sous la publication de Télé-Québec. L'animatrice de Zénith a même repartagé le sketch en story sur Instagram en écrivant : « WOW WOW WOW WOW J'ai crié 😂 ». On peut certainement parler d'une surprise réussie!

L'équipe de l'émission Les chefs a aussi commenté la publication : « (On t’aime déjà Elyse, mais on ne dit pas non aux beignes, nous aussi! 🍩👋) ».

Ce n'est pas le seul sketch hilarant réalisé cette année par On ramassera demain. La semaine dernière, Pascale Bussières était en pleine crise existentielle et Pier-Luc Funk a tenté de gérer les excès et les délires de la comédienne. Voyez aussi les trois parties du sketch au bas de l'article.