Voici ce qui vous attend dans la nouvelle intrigue d'Alertes

Ce lundi, nous avons eu droit à une conclusion pour le moins anxiogène de l'histoire des ballerines dans la série Alertes. Le coupable vivait une dissociation de personnalité qui l'a conduit à commettre plusieurs meurtres. Aviez-vous deviné avant la fin qui était le coupable?

Ce faisant, dès la semaine prochaine, vous aurez droit à une nouvelle intrigue assez accrocheuse. Nous avons d'ailleurs vu la prémisse de cette histoire, alors qu'un homme (Jean-Robert Bellarmin) se faisait empoigner par un intrus, après avoir découvert une mystérieuse plume chez lui.

Aurons-nous droit à un meurtrier en série? Les premiers indices pointent vers là, que ce soit la plume ou l'horloge. Le coupable est par ailleurs présenté comme « Le vautour » au générique de l'émission.

Le synopsis du prochain épisode va comme suit : L'escouade est appelée sur les lieux d'un crime dont la mise en scène est inquiétante. Les mensonges de Marius et les révélations de Roseline les rendent suspects aux yeux des enquêteurs. Jennifer confirme l'arme du crime et le résultat est étonnant. Guillaume reçoit une invitation qui ne lui plait guère. Un texto est au cœur d'un conflit entre Lily-Rose et Renaud. Les enquêteurs découvrent que Joseph avait récemment fait des changements à son testament.

C'est le comédien Fayolle Jean Jr. qui viendra prêter ses traits à Marius, tandis que Schelby Jean-Baptiste lui donnera la réplique dans le rôle de Roseline.

Les enquêteurs de l'escouade Cerbère auront à résoudre ce crime, alors que les inspecteurs Renaud Magloire et Lily-Rose Bernard (Frédéric Pierre et Mylène St-Sauveur) traverseront une période difficile, alors qu'un texto envoyé par Pascal (Jean-Simon Leduc) sèmera la zizanie.

La série Alertes se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de TVA.

