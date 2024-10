Un personnage principal quittera-t-il bientôt Alertes?

Au début de la saison, les téléspectateurs pensaient que Sophie Prégent quitterait Alertes, alors que son personnage - la capitaine Duquette - aurait pu succomber à ses blessures par balles. Ceci s'est finalement révélé faux puisqu'elle s'est réveillée après un massage cardiaque et fait maintenant de la réhabilitation avec son fils pour retrouver son poste à l'Escouade.

Et si c'était plutôt un autre personnage principal qui quittait la série cette saison? Quelques indices nous laissent croire que Catherine Bérubé, qui incarne la psychologue Pénélope Roy, pourrait bien ne plus apparaître au générique d'Alertes bientôt.

D'abord, elle n'apparaît pas sur l'image officielle de la nouvelle saison (image d'entête de cet article), alors que son amoureux, le travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé), s'y trouve toujours. Puis, dans la bande-annonce de la saison, disponible sur tvaplus.ca, on peut voir Lily-Rose lui faire un câlin en lui disant : « On perd un gros morceau ». De plus, elle dit à Dominic sur un ton sérieux : « Faut qu'on se parle ».

Depuis le début de saison, on nous rabâche les oreilles avec l'ami Mau (Dusan Dukic) de Pénélope (une sommité en choc post-traumatique), ce qui nous laisse croire qu'il sera impliqué dans son départ de l'Escouade. Dans l'épisode de lundi dernier, Mau proposait à Pénélope de parler de sa pratique avec la police dans un colloque à Chicago. Lui offrira-t-il bientôt un nouvel emploi qu'elle ne pourra pas refuser? C'est notre hypothèse...

Il faudra suivre Alertes dans les prochaines semaines afin de découvrir si nos suppositions sont fondées ou non...

Mentionnons aussi que nous en avons encore pour deux semaines avant de découvrir l'identité du ou de la responsable des meurtres des étudiants de l'académie de ballet. C'est dans l'épisode du 14 octobre que le ou la coupable sera arrêté.e. par les policiers.

Rappelons que nous rencontrerons aussi bientôt le père de Guillaume (Danny Gilmore), joué par un grand acteur québécois. Les détails ici.