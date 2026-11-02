Voici ce qui vous attend à MasterChef Québec cette semaine

L'heure du thé était servie ce dimanche à MasterChef Québec, alors que les juges attendaient avec impatience les plats préparés par les candidats encore dans la course. Ces derniers ont d'ailleurs usé d'imagination pour répondre aux attentes de Stefano Faita, Martin Picard et des juges invités, Marie-Josée Beaudoin et Patrice Demers.

Alors que la compétition se poursuit, l'étau se resserre sur les candidats, qui ne sont plus désormais qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. La grande finale, prévue prochainement, pourrait d'ailleurs créer un précédent féminin à l'émission. On en parlait ici.

Que nous réserve les prochains épisodes prévus cette saison? Tout d'abord, dès ce lundi, mission simplicité alors que Martin fera découvrir aux candidats une recette simple qu'il affectionne particulièrement. À la suite de quoi il lancera un défi à ses apprentis.

Puis, ce mardi, de nouvelles boîtes mystères font leur entrée en cuisine, chacune contenant trois produits. Persuasion et créativité seront d'office pour préparer le meilleur plat possible! La dernière quotidienne de la semaine, prévue ce mercredi, mettra de l'avant des échanges de produits avec, on le devine, certaines négociations entre les candidats. On nous promet des combinaisons inattendues, donnant lieu à des plats hautement créatifs.

La semaine culminera dimanche avec une autre élimination déchirante, qui donnera le ton au reste de la compétition. Pour sauver leurs tabliers, les cuisiniers devront jouer à deux jeux, permettant de départager les plus méritants. Pour l'occasion, l'animateur Sébastien Benoît se joindra au panel à titre de juge invité. Grand gourmand qu'il est, on peut s'attendre à de belles surprises!

MasterChef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.