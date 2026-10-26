Une finale entièrement féminine cette saison à MasterChef Québec?

Alors que la brigade de candidats de la quatrième saison de MasterChef Québec se réduit de semaine en semaine, les épreuves, elles, sont loin d'être terminées. Pour ainsi dire, elles deviennent de plus en plus ardues, à mesure que la finale tant attendue ne soit diffusée.

Nous en avons d'ailleurs eu la preuve ce soir, alors que les cuisiniers devaient d'abord mettre tous leurs sens à l'épreuve avec un défi unique, où ils devaient reconnaître le plus d'aliments possible... sans les voir. Puis, les cinq candidats ayant le moins bien performé se sont retrouvés au coeur d'un autre défi, alors qu'on leur a demandé de concocter un plat qui éveille les sens. Pour l'occasion, Benoît Roberge était de la partie, assumant avec brio ses fonctions de juge invité, non sans quelques pointes d'humour plus que bienvenues.

Au terme de l'épreuve, c'est le gestionnaire de CHSLD Carl qui a été retranché de la compétition. Fièrement proclamé « maître des sauces » par les juges, il aura marqué la saison à sa façon, avec une créativité culinaire remarquée. Son charisme manquera beaucoup à l'émission, c'est évident.

En outre, il s'agit du sixième homme à subir l'élimination, contre une seule femme, depuis le début de la saison. Bon nombre d'internautes émettent d'emblée le constat sur les réseaux sociaux que les femmes semblent dominer la compétition cette saison, clamant que nous pourrions bien avoir droit à une finale entièrement féminine cette saison. Découvrez ici quand cette attendue finale sera présentée.

Si, de l'avis de plusieurs, Sara est la grande favorite pour l'emporter cette édition-ci, Léa et Claudine s'avèrent également de redoutables compétitrices, et pourraient causer la surprise. À moins que Sophian et Maxime, les deux derniers membres masculins de la brigade 2026, ne déjouent tous les pronostics?

On ne rate pas MasterChef Québec du lundi au mercredi à 19 h 30 et le dimanche à 20 h 30, sur les ondes de TVA.