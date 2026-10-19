Voici quand sera diffusée la finale de MasterChef Québec

Les chaudrons s'entrechoquent et les poêlées gustatives sont légion dans la cuisine de MasterChef Québec, alors que la quatrième saison bat son plein. Les téléspectateurs se régalent des défis qui sont présentés aux candidats encore dans la course, alors que se pointe une rude finale à l'horizon.

D'ailleurs, qui pourrait remporter les honneurs de cette nouvelle édition? De l'avis de plusieurs, c'est Sara Lévesque qui pourrait tout rafler. Récemment, bon nombre d'internautes se portaient à sa défense, plébiscitant la qualité de ses plats et de ses interventions derrière les fourneaux. On en parlait ici.

D'ici là, il reste encore une panoplie de défis à relever pour les candidats, qui ne sont pas au bout de leurs peines. À vrai dire, nous ne sommes qu'à mi-parcours de la saison... Qui succédera à Samuel Boisvert, le grand gagnant de la troisième saison? Nous le saurons le dimanche 6 décembre prochain, au terme des 52 épisodes prévus par la production.

Autant dire que les dés ne sont pas encore joués, du moins pas totalement! En outre, que nous réservent les épisodes prévus cette semaine? Ce lundi, une nouvelle boîte mystère s'invitera en cuisine, obligeant les aspirants chefs à préparer un plat gastronomique à la manière d'un savoureux déjeuner. Puis, le lendemain, ce sera Montréal au menu, alors que les candidats devront cuisiner pour une clientèle uniquement composée de restaurateurs et de véritables chefs cuisiniers. Enfin, l'épisode de ce mercredi verra des invités spéciaux venir goûter aux concoctions des équipes.

La semaine s'annonce foisonnante en épreuves et alléchante en expériences de toutes sortes, nous promettant de grands moments dans notre télé!

MasterChef Québec est diffusé le dimanche à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30.