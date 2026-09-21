Qui remportera la 4e saison de MasterChef Québec?

Après une semaine culinairement épique, dans laquelle les juges ont remis des récompenses sous la forme d'épinglettes aux candidats méritants dans la brigade, les amateurs de bonne bouffe et de défis gourmands étaient conviés ce dimanche à un autre épisode de MasterChef Québec.

D'ailleurs, la quatrième saison de la compétition est à peine entamée que déjà, les téléspectateurs sont nombreux à se prononcer quant à l'identité du chef qui repartira avec les grands honneurs, qui sera couronné grand gagnant de cette édition particulièrement relevée. Qui succédera à Samuel Boisvert, le vainqueur de l'an dernier, et dont l'audace aux fourneaux avait été maintes fois saluée?

Cette année, il semble que la victoire sera attribuée à une femme, si l’on se fie aux réactions sur les réseaux sociaux. En effet, c'est Sara Levesque (voir photo ici) qui obtient d'emblée l'aval du public. Il faut dire que depuis le début de la saison, Sara impressionne par son talent et sa créativité, elle qui ose réinventer les grands classiques.

Son interprétation du sandwich, qu'elle a transformé en un tartare façon club sandwich, a ravi les estomacs des juges et les attentes des téléspectateurs, qui ont été plusieurs à passer commande auprès de la jeune femme de 27 ans.

« Bravo à Sara mon coup de coeur du début. Tu vas aller loin et wow pour ton épinglette fille du Saguenay. Lâche pas ma belle. »

« Sara est mon coup de cœur depuis le début ! Bravo ! »

« Je pense que ça sera elle la gagnante cette année . Les 2 saisons précédentes, j’avais vu juste ! »

« Elle va aller loin! Ma préférée jusqu'à maintenant! Bravo. »

« Elle ira loin….non seulement à MasterChef ! Tellement fabuleux ce qu’elle fait ! Wowwww. »

Pourra-t-elle se hisser au sommet de la compétition et rafler la victoire? Rappelons que cette semaine, Sara a obtenu un avantage de taille : l'épinglette de temps. Voilà qui devrait lui être fort utile au cours des prochaines semaines, lors des défis où le temps est plutôt court.

MasterChef Québec se poursuit du lundi au mercredi à 19 h 30 et le dimanche à 20 h 30, sur les ondes de TVA.