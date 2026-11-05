Voici ce qui remplacera Un souper presque parfait dès la semaine prochaine

C'est avec cette semaine spéciale Vie$ de rêve que se conclut cette 18e saison d'Un souper presque parfait.

Vendredi, c'est Valérie Daude Carrière qui cuisinera en nous parlant de son passé de pâtissière et de sa passion pour les restaurants étoilés Michelin.

Rappelons que cette semaine a débuté en force alors que Stéphanie recevrait ses riches consoeurs et offrait un cadeau bien particulier à Isabelle, qui célébrait son anniversaire. Tous les détails ici.

Dès lundi prochain, une nouvelle émission s'installera dans la case horaire d'Un souper presque parfait. En effet, la première saison du Calendrier de l'Avent arrivera enfin en ondes.

Comme les épisodes sont d'une quinzaine de minutes, ils ont été remontés pour s'ajuster au format de la télé. Par exemple, lundi, nous verrons le 1er décembre et une partie du 2 décembre, puis le lendemain, la suite du 2 et le 3 décembre.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, dans la téléréalité Le calendrier de l'Avent, la fée marraine Katherine Levac accompagne une célibataire, Catherine Fidiadis, pendant 24 jours afin de l'aider à trouver l'amour. Chaque jour de décembre, Catherine ouvre une porte d'un calendrier qui mène toujours à une aventure différente.

Ne manquez pas la première saison du Calendrier de l'Avent, du lundi au vendredi à 18 h, dès le 9 novembre.

À noter qu'une deuxième saison a récemment été tournée avec Sansdrick Lavoie. Voyez des images du tournage ici. Vous pourrez découvrir cette nouvelle mouture en décembre sur Crave.