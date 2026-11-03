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Photos : Sansdrick Lavoie s'apprête à faire le saut dans le Calendrier de l'Avent

Y aura-t-il l'amour derrière l'une des portes du calendrier cette année?

Sur la photo : Katherine Levac et Sansdrick Lavoie
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

En décembre 2025, la nouveauté de Crave, Le calendrier de l'Avent, avait attiré de nombreux curieux, qui souhaitaient se plonger dans la magie des fêtes tout en découvrant si l'amour se cachait derrière l'une des 24 portes du calendrier pour Catherine Fidiadis.

Forte de cette première expérience, la plateforme Crave revient avec une deuxième saison enchantée, alors que le célibataire Sansdrick Lavoie, qu'on connaît notamment pour sa participation à Occupation Double Bali en 2017, tentera de trouver l'amour dans un contexte tout aussi féérique.

Évidemment, la fée marraine et animatrice Katherine Levac sera là pour saupoudrer cette aventure de son humour taquin, de surprises brûlantes et de bons conseils dating. (Le texte se poursuit plus bas)

Voyez nos photos prises lors de notre visite de plateau ci-dessous.

Lors de notre visite, on pouvait déjà sentir des étincelles sur le plateau, alors que la production réservait à sa tête d'affiche des rencontres magiques, des surprises et des moments romantiques.

Il faudra bien sûr être au rendez-vous pour savoir si Sansdrick trouvera l'amour juste à temps pour Noël.

C'est à voir sur Crave, à raison d'un épisode de 15 minutes par jour, du 1er au 24 décembre.

Visite de plateau Le calendrier de l'Avent, saison 2

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Visite de plateau Le calendrier de l'Avent, saison 2
Décor
© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visite de plateau Le calendrier de l'Avent, saison 2
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© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visite de plateau Le calendrier de l'Avent, saison 2
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© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visite de plateau Le calendrier de l'Avent, saison 2
Décor
© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin

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