Un cadeau qui fait réagir à Un souper presque parfait : Luc et Isabelle commentent

Lundi, à Un souper presque parfait, la designer d'intérieur Stéphanie Bélanger recevait ses copines de Vie$ de rêve dans sa magnifique demeure.

Comme c'était l'anniversaire d'Isabelle Gauvin, elle a décidé de lui donner un cadeau bien spécial en même temps que le dessert.

L'un de ses amis, Guillaume, a dansé langoureusement pour/sur elle.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Le conjoint d'Isabelle, l'entrepreneur Luc Poirier, était bien au courant du présent que Stéphanie avait l'intention d'offrir à sa douce. Même que, le jour de la diffusion, il publiait ceci : « Les femmes de VIE$ DE RÊVE ne manquent pas de souliers à talon, mais apparemment, il manquait de chaises pour les invités à Un souper presque parfait. 🤷‍♂️ Une chance qu’Isabelle Gauvin était là sinon quelqu’un aurait mangé debout ! ». Voyez sa publication au bas de l'article.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que les internautes insultent le danseur Guillaume sur son apparence. Luc a d'ailleurs dû faire une intervention : « Svp restez respectueux dans les commentaires. Essayez de vous pencher comme ça et prenez-vous en photo, vous allez voir : mince ou pas mince, musclé ou pas musclé, ce n’est pas toujours flatteur. »

Précisons que certains téléspectateurs ont été dérangés par la situation.

« Celles qui trouvent ça hot, réfléchissez, si ça avait été une femme qui avait fait cette "danse" lascive. On lutte contre ça depuis des lustres! Fais ce que tu veux, mais chez toi, pas à la télé à 18 h 30. »

« Pas sûre pantoute. Déplacé même. »

Isabelle a mis son grain de sel dans la conversation : « Voyons! Je lis les commentaires et je sais pas trop quoi penser! Pour vrai, c’était drôle comme situation! Merci encore Stéphanie Bélanger 🤣😜 ».

Notons que cette semaine spéciale Vie$ de rêve conclut cette saison d'Un souper presque parfait. Ainsi, dès la semaine prochaine, vous pourrez découvrir la première saison du Calendrier de l'Avent.