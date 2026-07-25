Voici ce qui remplacera D'un zoo à l'autre la semaine prochaine

Cette année, une toute nouvelle émission animalière a fait son arrivée sur la chaîne TVA, ravissant en peu de temps le coeur des téléspectateurs. En effet, la chaîne a diffusé tout le printemps sur ses ondes une série dérivée d'un de ses plus grands succès, Un zoo pas comme les autres. Dans le magazine D'un zoo à l'autre, Alice et Lloyd, que le public connaissait déjà, ont fait escale en Australie, où ils ont fait la découverte d'une foule d'animaux tous plus exotiques les uns que les autres.

Ainsi, au cours des épisodes distillés depuis 13 semaines, nous avons pu découvrir l'habitat naturel des diables de Tasmanie, des koalas, des kangourous... Au cours de leur périple, le duo a visité une foule de sanctuaires animaliers, où l'observation des animaux dans leur habitat naturel s'est avérée hautement pertinente et captivante pour le public à la maison.

Le dernier épisode de la saison était d'ailleurs diffusé ce mardi et, pour l'occasion, Alice et Lloyd sont allés rendre visite à une famille venant à la rescousse des bébés kangourous.

Face à un tel succès, aurons-nous droit à une seconde saison? Si les téléspectateurs ont été nombreux à se manifester sur les réseaux sociaux en faveur du retour du rendez-vous hebdomadaire pour de nouveaux épisodes, l'an prochain, la production ne s'est pas encore montrée en défaveur ou en faveur d'une telle requête. En outre, si D'un zoo à l'autre venait à être renouvelée pour une saison deux, on devine bien que l'équipe pourrait déplacer ses troupes dans un tout autre pays que l'Australie! C'est à suivre...

Cependant, grand bien fasse aux amateurs du programme animalier, puisque ceux-ci pourront voir ou revoir la sixième et avant-dernière saison d'Un zoo pas comme les autres, les mardis à 19 h. L'épisode de la semaine prochaine nous plongera à nouveau au coeur du zoo Miller, avec la première sortie des bébés orignaux qui découvrent leur enclos extérieur. Puis, en direct de la Côte-Nord, « Lloyd se dévoue pour aider à transférer deux chevreuils. De son côté, Alice lui propose une activité inusitée dont ils se souviendront longtemps. »

Rappelons qu'une autre émission de TVA s'est terminée cette semaine. Les détails ici.

Tous les épisodes du magazine D'un zoo à l'autre sont disponibles en rattrapage sur la plateforme TVA+.