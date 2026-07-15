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Ces deux émissions de TVA se terminent la semaine prochaine

Déjà la fin!

D'un zoo à l'autre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La programmation télé du printemps et de l'été 2026 tire déjà à sa fin.

Après Planter avec Marthe, qui s'est terminée cette semaine, voilà que deux autres émissions de TVA se concluront dans quelques jours.

D'abord, il faudra faire nos au revoir à D'un zoo à l'autre, dont le tout dernier épisode sera diffusé le mardi 21 juillet à 19 h.

Le résumé se lit comme suit : Ils donnent un biberon à Steeve, leur premier kangourou roux alors qu'un wallaby surexcité bondit dans toute la maison. Alice doit protéger l'équipe d'un émeu trop curieux. En bateau sur un lac, ils observent les mystérieux ornithorynques. Sur le bord de la mer, ils travaillent pour prendre soin des petits manchots sauvages qui nichent dans les dunes de sable. Ils terminent leur périple en Australie sous les étoiles en assistant à la parade des manchots qui rentrent à leurs nids pour la nuit.

Puis, ce sera aussi la fin pour le jeu télévisé Le vrai du faux, animé par Mario Tessier. Bianca Gervais, Guillaume Pineault, Guillaume Lambert et Ève Landry seront ses derniers invités. Ne manquez pas le dernier épisode le mercredi 22 juillet à 19 h.

On apprend d'emblée qu'Ève Landry n'invitera jamais notre animateur chez elle. L'ambiance est solennelle lorsque Marc Hervieux nous offre un hymne national de sa voix puissante. Une séance de « patounage » détend nos invités entre deux manchettes. Bianca Gervais se sent bonifiée par une barre d'entraînement étrange tandis que Guillaume Pineault et Guillaume Lambert sont devenus de grands vendeurs de javelot.

Nous n'avons aucune confirmation pour le moment à savoir si ces deux émissions seront de retour l'an prochain. Il faudra être patients pour le découvrir.

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