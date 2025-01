À l'ère de la désinformation et des fausses nouvelles, il est plus difficile que jamais de démêler le vrai du faux. L'émission propose de faire le tour du monde grâce à des histoires étonnantes plus invraisemblables les unes que les autres. Mais attention! Certaines sont fausses et inventées de toutes pièces. Les quatre artistes invités de la semaine donnent leur opinion, discutent, arguments, puis chacun choisit si la nouvelle est VRAIE ou FAUSSE. Il n'y a pas d'équipe; c'est chacun pour soi!