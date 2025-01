Mario Tessier fait un retour à la télé avec ce projet

TVA annonce aujourd'hui l'arrivée sur ses ondes, ce printemps, d'une toute nouvelle émission de variétés dont l'animateur sera Mario Tessier.

En effet, celui-ci prendra la barre de Le vrai du faux, émission produite par Groupe Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu.

Voici le concept : À l’ère de la désinformation et des fausses nouvelles, il est plus difficile que jamais de démêler le vrai du faux. L’émission propose de faire le tour du monde grâce à des histoires étonnantes plus invraisemblables les unes que les autres. Mais attention ! Certaines sont fausses et inventées de toutes pièces. Les quatre artistes invités de la semaine donnent leur opinion, discutent, argumentent, puis chacun choisit si la nouvelle est VRAIE ou FAUSSE. Il n’y a pas d’équipe; c’est chacun pour soi!

Cette idée rappelle d'une certaine manière la défunte émission Des squelettes dans le placard qu'a animée Patrice L'Écuyer pendant plusieurs années.

« Le public de TVA raffole de ce type de format au concept simple et efficace, qui se prête à merveille à une écoute en famille. Le vrai du faux saura assurément rallier toutes les générations de téléspectateurs qui souhaitent assister à une rivalité amicale entre leurs personnalités québécoises préférées », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Nous sommes fiers d’offrir un concept original et inclusif, qui fait appel à la spontanéité des invités et de l’animateur Mario Tessier. Avec son sens de l’humour aiguisé, Mario est la personne idéale pour prendre les commandes d’une telle émission de variétés », explique Valérie Beaulieu, productrice déléguée du Groupe Fair-Play.

Réalisée par Sébastien Hurtubise, cette production originale, dont les tournages vont s’amorcer en février, comptera 13 épisodes hebdomadaires de 30 minutes.

Le vrai du faux : rendez-vous hebdomadaire pour les téléspectateurs de TVA et de TVA+ ce printemps.