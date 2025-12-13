Voici ce qui remplacera Antigang la semaine prochaine

Cette semaine, les deux quotidiennes de l’heure, Indéfendable et Antigang, ont tiré leur révérence au même moment, pour quelques semaines de pause. Si les téléspectateurs devront effectivement s’armer de patience avant de retrouver leurs personnages favoris, les chaînes télé ont tout de même prévu du contenu tout aussi pertinent pour combler notre rétine.

Du côté d’ICI Télé, c’est une émission d’abord présentée sur ICI TOU.TV qui prendra la place d’Antigang la semaine prochaine. Dans Le grand saut : le pari de Justine Dufour-Lapointe, on y suit la skieuse à travers de sublimes images exclusives, alors qu'elle nous raconte sa première saison sur le périlleux circuit du Freeride World Tour. Après une carrière de skieuse olympique, cette dernière a effectivement choisi de se réorienter dans le freeride.

En fait, le Freeride World Tour est une compétition mondiale qui se déroule en une succession d'étapes, et qui est dédiée aux skieurs et snowboarders. La minisérie compte 4 épisodes, tous dédiés à la découverte de cette compétition. On verra ainsi Justine Dufour-Lapointe s'attaquer aux plus hautes montagnes du monde, visitant au passage plusieurs pays et régions autour du globe, dont la Suisse, la Colombie-Britannique, l'Autriche, et l'Espagne. Alors qu'elle cumule les réussites, elle devra également faire face à un défi côté personnel : la santé vacillante de sa maman.

Comment concilier vie de famille et carrière à succès? Le parcours de Justine Dufour-Lapointe en est un de résilience et de poursuite de nos rêves. Peu importe notre âge, son histoire en inspirera assurément plus d'un.

On ne manque pas cette minisérie qui sera diffusée du lundi 15 au jeudi 18 décembre, dès 19 h sur ICI Télé.

Quant à Antigang, l'escouade la plus populaire de la télé reprendra les ondes d'ICI Télé le 5 janvier prochain, à compter de 19 h. Rappelons que la finale de mi-saison a laissé les téléspectateurs dans le déni et bouche-bée, avec l'arrivée d'une comédienne de renom dans la série. Les futurs épisodes promettent de nous en mettre plein la vue, chose certaine! Plus de détails dans cet article.