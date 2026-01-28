Voici ce qui devrait remplacer Sortez-moi d'ici ce printemps

Le producteur Jean-Philippe Dion nous l'a confirmé : Sortez-moi d'ici ne sera pas de retour à TVA ce printemps. Apprenez-en plus ici.

L'an dernier, la téléréalité mettant en scène des vedettes qui affrontaient leurs peurs dans la jungle du Panama avait été diffusée dès le mois d'avril sur les ondes de TVA. C'est cette émission qui avait pris la place de Star Académie dans la grille horaire.

On peut donc s'imaginer qu'une situation similaire aura lieu cette année, alors que les six épisodes de L'effet Lara seront présentés dès le 12 avril sur la chaîne généraliste de Québecor, soit une semaine après la diffusion de la grande finale de La voix, le 5 avril.

Précisons que la septième saison de Révolution est aussi prévue pour le printemps prochain. Aurons-nous droit à un combo danse et chant les dimanches soirs? Ce serait une excellente nouvelle!

Il faut dire que, depuis quelques années, TVA mise beaucoup sur le printemps pour se démarquer. Elle réserve souvent ses gros canons pour cette saison, qui était historiquement boudée par les diffuseurs. La nouvelle compétition culinaire 24 sur 24 arrive aussi sur la chaîne ce printemps. Celle-ci remplacera Masterchef Junior Québec, qui avait été présenté du lundi au jeudi à 19 h à la même période en 2025.

À notre grand désarroi, les téléspectateurs n'auront pas l'une ou l'autre des variantes de Si on s'aimait à se mettre sous la dent ce printemps.