Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Voici ce qui devrait remplacer Sortez-moi d'ici ce printemps

Une soirée du dimanche soir qui s'annonce festive.

Sortez-moi d'ici
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le producteur Jean-Philippe Dion nous l'a confirmé : Sortez-moi d'ici ne sera pas de retour à TVA ce printemps. Apprenez-en plus ici.

L'an dernier, la téléréalité mettant en scène des vedettes qui affrontaient leurs peurs dans la jungle du Panama avait été diffusée dès le mois d'avril sur les ondes de TVA. C'est cette émission qui avait pris la place de Star Académie dans la grille horaire.

On peut donc s'imaginer qu'une situation similaire aura lieu cette année, alors que les six épisodes de L'effet Lara seront présentés dès le 12 avril sur la chaîne généraliste de Québecor, soit une semaine après la diffusion de la grande finale de La voix, le 5 avril.

Précisons que la septième saison de Révolution est aussi prévue pour le printemps prochain. Aurons-nous droit à un combo danse et chant les dimanches soirs? Ce serait une excellente nouvelle!

Il faut dire que, depuis quelques années, TVA mise beaucoup sur le printemps pour se démarquer. Elle réserve souvent ses gros canons pour cette saison, qui était historiquement boudée par les diffuseurs. La nouvelle compétition culinaire 24 sur 24 arrive aussi sur la chaîne ce printemps. Celle-ci remplacera Masterchef Junior Québec, qui avait été présenté du lundi au jeudi à 19 h à la même période en 2025.

À notre grand désarroi, les téléspectateurs n'auront pas l'une ou l'autre des variantes de Si on s'aimait à se mettre sous la dent ce printemps.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33