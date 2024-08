Voici ce que nous pouvons vous dévoiler sur la dernière saison d'À coeur battant

Dans le cadre d'un entretien récent avec l'autrice Danielle Trottier, nous avons pu en apprendre plus sur ce qui nous attend pour l'ultime saison d'À coeur battant, qui sera proposée à Radio-Canada à compter du 10 septembre prochain.

Évidemment, ce sera l'occasion de boucler les histoires des personnages principaux, Christophe L'Allier (Roy Dupuis) et Gabrielle Laflamme (Eve Landry), mais aussi de nous présenter de nouveaux cas de violence qui sensibiliseront un large public.

Christophe L'Allier en déroute

D'abord, concernant Christophe, l'autrice nous dit : « Ce qu'on va voir, c'est la descente aux enfers de Christophe qui va faire face à sa vie, qui va faire face à ce qu'il a vécu, qui va faire face à sa famille, et qui va être capable de passer au travers. »

Christophe, on va le voir cheminer, et le pari que j'ai fait, c'est qu'on va l'aimer encore plus parce qu'il est capable de souffrir, parce qu'il est capable de se laisser envahir par une détresse, parce qu'il est capable de se reprendre.

« Te dire que ç'a été facile à écrire? Non, ça n'a pas été facile, et ça n'a pas été facile pour Roy à jouer non plus », ajoute-t-elle, piquant au passage notre curiosité.

D'ailleurs, l'autrice nous parlait avec émotion de sa collaboration avec Roy Dupuis ici.

La bande-annonce bouleversante, lancée récemment, laissait entrevoir une rechute et des démêlés avec la police pour Christophe. L'autrice nous le confirme en indiquant : « Ces deux choses-là sont tellement touchantes, parce qu'on va comprendre qu'à un moment donné, se raisonner, respirer, ce ne sera pas assez. Il y a des douleurs qui, sur le coup, ne peuvent être supportables. »

Un avenir meilleur pour Gabrielle

Concernant le personnage de Gabrielle Laflamme, l'autrice nous explique : « Gabrielle, elle, on l'a vu dès la première fin de mi-saison, elle prenait quelque chose, je ne le dirai pas c'est quoi, pour se calmer, parce que la colère était tellement grande, la souffrance, je dirais même, était tellement grande qu'il fallait qu'elle prenne quelque chose de très fort pour se calmer. Alors, on va voir une femme qui va évoluer vers le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va assumer sa souffrance, elle va accepter de vivre avec, puis elle va régler sa relation avec son père. »

Gabrielle, elle attendait une affaire qu'elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Elle a besoin d'une affaire qu'elle n'a jamais eue. Et là, elle va l'avoir.

Des cas bouleversants

Tout en se concentrant davantage sur ses deux personnages principaux, l'autrice Danielle Trottier ne délaissera pas les intrigues épisodiques. Elle nous confirme qu'elle mettra notamment l'accent sur un cas de violence d'une femme envers un homme.

On se souviendra que ce cas avait été présenté dans la finale de mi-saison, alors que le grand ami de Christophe, Fred (Martin Dubreuil) était victime de la violence de sa nouvelle conjointe. Le personnage de Fred sera présent dans les douze derniers épisodes.

« Une histoire de violence, ça commence avec une histoire d'amour. Alors, tu sais, des fois, on prête à l'amour des vertus salvatrices. Des fois, ça marche, puis souvent, ça ne marche pas. On va voir ça. Lui, c'est un personnage vraiment important. »

Dans un autre cas, il sera aussi question de surveillance électronique : « On va avoir une surveillance électronique. Ce n'est pas permis à une personne d'en surveiller une autre. La loi l'interdit. OK? Mais ça, quand ça se joue dans un couple, c'est de la violence... C'est une surveillance électronique pour prendre le contrôle de la victime. »

Enfin, il sera également question d'abus sexuels, d'abus de confiance, d'abus financiers, de contrôle coercitif, de troubles alimentaires et de pornographie, tous des sujets hautement pertinents et d'actualité.

L'autrice placera ces histoires dans un contexte familial, ce qui complexifie davantage les choses, surtout les dénonciations : « Si jamais tu vis une situation comme ça, avec un proche, pose-toi la question : "Est-ce que j'accepterais ça si c'était un inconnu?" La réponse, ça va être non. »

Ne manquez pas l'ultime saison de la série À coeur battant, diffusée à compter du mardi 10 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'automne, pour ne rien manquer des nouveautés et du retour de vos émissions préférées.