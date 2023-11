Voici ce que les nounous d'OD Andalousie aimeraient que vous sachiez sur les candidats

C'est très rare qu'on donne la parole aux nounous dans Occupation Double. On a eu l'occasion de les voir à quelques reprises dans OD EXTRA au cours des dernières années, mais Laurence et Kevin méritent d'être connus.

Nous les avons rencontrés en Andalousie, à quelques heures de leur départ pour le voyage final avec ceux qu'ils appellent affectueusement leurs « p'tits loups ». Ils descendent la côte du stationnement d'une école primaire à proximité des maisons d'OD dans leur petit kart de golf avec l'enthousiasme de deux animateurs de camp de jour. Ils n'avaient pas encore prononcé un mot et déjà, nous étions conquis. Pas étonnant qu'ils réussissent à créer rapidement des liens de confiance avec les célibataires puisqu'après seulement une minute, nous les voulions comme meilleurs amis.

Le rôle des nounous en est un de superviseur et d'entremetteur. Ils veillent à ce que les candidats et candidates aient conscience de leur horaire de la journée et font le pont avec la production pour le bon déroulement des tournages. Ils sont aussi là en soutien aux célibataires lorsque ceux-ci vivent des moments plus difficiles.

« Ils vivent des up and down tous les jours. Souvent, les gens disent : "ils réagissent donc bien de façon exagérée", mais non, parce qu'ils sont dans une bulle et les seules personnes références qu'ils ont ce sont Kevin et moi. Ils se parlent entre eux, mais à un moment donné, la confiance s'effrite avec les jeux et les différentes situations... Ça devient dur pour eux, c'est normal qu'ils réagissent comme ça », indique Laurence.

Même si celle-ci est travailleuse sociale et peut gérer certaines conjonctures, la psychologue n'est jamais bien loin pour s'occuper des cas plus lourds. « Notre travail c'est davantage d'être là comme un baume dans le moment présent », indique Kevin.

On devient un peu comme un grand frère/une grande soeur.

Une chose que Laurence et Kevin aimeraient que le public sache à propos des participants de cette année, c'est qu'ils étaient vraiment là pour les bonnes raisons. « Ils voulaient trouver l'amour. Ils avaient tous un vrai désir de se matcher. Ça leur faisait de la peine quand ils étaient éliminés et qu'ils n'avaient pas pu trouver l'amour. Ils méritaient tous d'avoir leur petit coeur rempli d'amour. C'était beau beau beau », s'exclame Laurence, émotive.

« Leur DMs à la maison vont peut-être être plein de prospects. En tout cas, ils vont avoir bien des Snapchat », ajoute-t-elle en éclatant de rire. On se rappellera que le Snapscore a causé bien de l'émoi dans les maisons. Céline s'excusait d'ailleurs à Math B. récemment à ce sujet.

Kevin, de son côté, indique ceci : « Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'ils étaient vraiment eux-mêmes. Ils ne jouaient pas de personnages. Souvent, on les entendait dire : "ça ne me tente pas d'embarquer dans ce jeu-là..." Ils ne voulaient pas jouer de façon stratégique. Ils s'encourageaient à rester eux-mêmes entre eux. »

Il n'y a personne qui a été mis à l'écart. Je trouvais que cette année, il y avait une belle cohésion.

Quoi qu'on en pense, cette saison mettait effectivement en scène des jeunes célibataires authentiques, dévoués à trouver leur moitié. Et, comme cette mouture misait sur un retour aux sources, un retour à l'essence, à l'amour, on peut dire que le casting a été bien fait. Mais, oui, si prochaine saison il y a, le producteur Jean-Philippe Perron ne se cache pas qu'il n'hésitera pas à ajouter une touche de twists supplémentaire. Voyez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet ici.