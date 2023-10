Le producteur d'OD Andalousie nous explique pourquoi il n'y aura pas d'autres nouveaux candidats

Les nouveaux candidats étaient l'une des principales twists des précédentes saisons d'Occupation Double. Ils arrivaient généralement à la moitié de l'aventure et venaient semer le chaos dans les maisons.

Cette année, la production a décidé de faire les choses autrement.

« Les nouveaux qui arrivaient à mi-parcours avaient moins de chance de se matcher. Cette année, on les a fait entrer à la semaine un. C'était une grosse twist, mais qu'on a placé en début de saison », nous explique le producteur au contenu Jean-Philippe Perron.

On n'a pas enlevé les nouveaux, on les a seulement déplacés.

« Pour plein de raisons, on a décidé de le faire en début de saison, mais surtout on voulait laisser aux candidats une vraie chance de trouver l'amour », ajoute-t-il.

Rappelons-nous que Léa, Sami, Alexandra et Jérémy ont fait leur entrée dans les maisons un peu plus tard que les autres. La plupart sont encore dans l'aventure, on peut donc penser que faire entrer les nouveaux plus tôt leur donne plus de chance, effectivement.

La saison ne contient pas autant de twists qu'auparavant, et c'était réfléchi. « Il y avait un désir de laisser les candidats vivre leurs émotions, vivre des choses dans les maisons. Pendant les années passées, il y en avait beaucoup [des twists, NDLR]. On pourrait dire que c'est comme une année où on met en place des choses, où on teste des choses. On rebâtit un peu. »

Cette année, on testait un "modèle d'affaires" et on va s'ajuster, mais j'aime faire rentrer des nouveaux plus tôt dans l'aventure. Est-ce que ça va être la même chose l'an prochain [si autre saison il y a]? À voir...

