Céline d'OD Andalousie : « Je dois des excuses à Math B »

La pétillante Céline d'OD Andalousie a quitté l'aventure de son propre gré dimanche dernier, après que Sami, son seul intérêt amoureux dans les maisons, ait été éliminé par les filles.

« Sami et moi, nous sommes comme un "dynamique duo". Avec la collocation, on a réalisé que nous sommes vraiment comme un duo grand frère/petite soeur, on se taquine, on se dit toujours les vraies affaires de manière ouverte. Je n'ai jamais vraiment eu d'amis de gars dans ma vie, donc c'est l'fun, j'aime ça. », indique l'infirmière.

Le visionnement des épisodes s'est plutôt bien déroulé pour la jeune femme. « Je me trouve vraiment drôle. Mais, c'est sur que voir des situations que tu as vécues, ça te ramène en arrière, surtout quand on visionnait semaine un et deux. Je me vois ruminer sur des affaires, et je me dis : "je n'avais pas à ruminer là-dessus, ça s'est bien passé. Si tu savais ce que tu sais maintenant...". C'est vraiment intéressant de visionner les émissions en tant que candidats. »

À propos d'une chose qu'on n'a pas vue dans l'émission à son sujet et qu'elle aurait aimé que l’on voie, elle nous dit ceci : « La Céline qu'on voit à la télé, c'est vraiment moi. Mais, c'est sur que j'ai eu aussi beaucoup de moments de vulnérabilité avec les filles que ça aurait été l'fun de voir à la télé. Mais, je trouve que ça peint un beau portrait de moi. »

Elle indique tout de même qu'il y a une certaine distorsion entre ce qu'elle a vécu et ce qu'on présente à l'écran. « Il y a souvent des situations que, quand on les vivait, ça paraissait moins gros que ça parait à la télé. Je repense à l'affaire du Snapscore. J'ai dit ça une fois et je pensais que c'était fini, je ne pensais pas que ça allait causer un tel émoi. »

Je vois ça à la télé et je suis comme : "Oh my God!" Je dois des excuses par Math B. parce qu'il a dû se faire ramasser à cause de ça .

