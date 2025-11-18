Voici avec qui le Maître du jeu va passer Noël cette année!

Fidèle à son habitude, le Maître du jeu fera vivre ses petits caprices à une nouvelle cohorte pour une édition spéciale des fêtes de la populaire émission. Ainsi, Louis Morissette et Antoine Vézina seront de retour pour nous divertir, pour un épisode aussi festif qu'amusant.

Ils seront d'ailleurs entourés d'une formidable distribution, qui risque encore une fois de nous faire crouler de rire.

Voyez l'annonce de la distribution dans la vidéo ci-dessous.

Ainsi, Mathieu Dufour, Roxane Bruneau, Fabien Cloutier et Léane Labrèche-Dor ont accepté de se prêter au jeu des fêtes, espérant remporter le fameux trophée en or du maître.

Les quatre artistes invités se soumettront à des défis thématiques et comiques, comme performer un cantique de Noël imaginé de leur cru, mettre tous les cadeaux sous le sapin et, finalement, découvrir qui se cache derrière le père Noël mystère invité en studio. Ça promet!

Le maître du jeu : édition des fêtes 2025, c'est à ne pas manquer le jeudi 11 décembre prochain à 20 h sur Noovo et en rattrapage sur Crave.

Notons que c'est le 4 décembre, au terme d'une saison complètement délurée, que se terminera la 4e saison du Maître du jeu. Qui l'emportera entre Marie Soleil Dion, Mégan Brouillard, José Gaudet, Neev ou Danick Martineau?