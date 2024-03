Vincent aborde le tollé entourant son élimination à MasterChef

Depuis jeudi dernier, de nombreux adeptes de MasterChef Québec sont en colère, après que le cowboy Vincent ait été éliminé de la compétition, après un duel franchement serré avec Fadwa où les épices devaient être à l'honneur.

Les fans décrient le manque d'impartialité des juges qui, selon eux, prennent pour Fadwa depuis le début. Certains réclament même des dégustations à l'aveugle, pour s'assurer de favoriser seulement le goût des plats. Malheureusement, le format Masterchef ne permet pas de se rendre là.

Le débat est devenu tellement important que même Fadwa s'est senti le besoin d'intervenir. Lisez ce qu'elle avait à dire ici.

Au lendemain de son éviction, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Vincent. Nous en avons profité pour lui demander s'il avait senti que les juges n'étaient pas impartiaux dans ce défi. Voici ce qu'il nous a répondu :

« Moi, ça ne me change rien, pour vrai. Personnellement, c'est comme si moi, de l'autre bord, ça aurait été un plat italien. De l'autre bord, le monde aurait-tu dit que j'avais battu Fadwa parce que je suis Italien? Fadwa est de nationalité marocaine et là, les gens auraient dit que ce n'était pas juste pour elle. L'émission a été établie à faire ce show-là à ce moment-là. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Là, ç'a adonné que c'était Fadwa et je respecte ça à 100 milles à l'heure. Je n'ai aucun jugement là-dessus et ça faisait bien mon bonheur que ce soit un défi comme ça, de me sortir de ma zone de confort parce que les épices chez nous, de la harissa, du garam masala, je n'ai pas ça. Ça me donne le goût d'aller en acheter maintenant! Ça m'a permis de découvrir autre chose dans ma vie et de me dire que je peux maintenant faire ce plat-là n'importe quand dans ma semaine. »

Il ajoute, résilient : « MasterChef, c'est ça, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. »

Vincent avoue toutefois que cet épisode en particulier lui a apporté des défis qui lui semblaient immenses : « Ce défi-là, les bhajis d'oignons, j'étais avec Fadwa, Meriem et Jean-Christophe. Ça, ç'a fait comme oupelai! Ce sont trois personnes qui maîtrisent les épices, ce sont trois personnes qui sont capables de cuisiner des choses du monde entier. Dans la même semaine, Jean-Christophe cuisinait égyptien. Déjà là, moi je partais avec une prise contre Jean-Christophe. Meriem, oublie ça, elle est marocaine. Déjà là, je suis dans le trouble. Et Fadwa, pour moi, c'est la all star avec Sandra. Je l'ai toujours admirée pendant la compétition. Je me suis dit "my god, comment je vais faire pour me sortir de ce trou-là". Finalement, à la fin, je me suis dit "profite de ton repas, de tes affaires, profite de ce moment-là et fais le mieux que tu peux", that's it, that's all. J'ai aimé faire un plat comfort food, dans lequel j'ai pu mettre ce que je voulais. C'est ce que je voulais et souhaitais. »

Voilà qui devrait clore le débat.

MasterChef Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.

La saison doit se terminer le 4 avril, mais une deuxième saison est déjà confirmée!