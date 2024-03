Suite à l'élimination de Vincent jeudi à Masterchef Québec, les téléspectateurs se sont rués dans les brancards et ont crié à l'injustice.

Les internautes soutiennent que Fadwa, qui affrontait le cowboy Vincent lors du dernier défi, n'a pas bien décortiqué ses crevettes, une erreur inacceptable à leurs yeux.

Voyant que cette histoire prenait des proportions démesurées (voyez de quelles proportions on parle ici), la principale intéressée a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour rectifier les faits.

« Mes crevettes ont été bien nettoyées, déveinées et quand on déveine une crevette on l’ouvre sur le long de son dos et ça permet de la prendre facilement avec la fourchette.

Dans la vidéo on voit très bien Martin prendre la crevette facilement avec sa fourchette.

Maintenant pourquoi nettoyer les crevettes mais garder la carapace ouverte, deux raisons :

1- J’ai mariné les crevettes donc la carapace aide à garder la marinade pendant la cuisson

2- Quand on cuit les crevettes avec les carapaces, ça rajoute le goût du bouillon de fruits de mer à la sauce

Ces techniques et façons de traiter les crevettes existent déjà, j’ai rien inventé, j’étais à la distance d’un ilot de Martin et Stefano et j’ai bien entendu leurs commentaires, j’aurai pu enlever les carapaces en 2 minutes, mais j’étais sûre de mon plat et mes techniques, c’est pas un oubli ou une inattention c’est voulu et Stefano lui même a confirmé les avoir mangé de la même façon dans des restaurants indiens.

J’espère que j’ai éclairé la situation. Maintenant arrêtez de vous chicaner svp 🥹😭

Love you all ❤️ »

Masterchef Québec est diffusé à TVA du lundi au jeudi à 19 h 30 jusqu'au 4 avril.