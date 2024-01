Vous rappelez-vous en 2017 à La voix quand Isabelle Boulay s'était retournée pour Louis-Paul Gauvreau, un chanteur métal qui avait mis le feu à la scène? Depuis, il n'est pas rare de voir des artistes heavy métal tenter leur chance sur la grande scène de La voix.

Ce dimanche, lors de la première émission des Auditions à l'aveugle de la nouvelle saison, nous pourrons découvrir un autre chanteur métal très talentueux. Il interprètera la pièce « Touch of Evil » de Judas Priest. Vous pouvez découvrir un extrait de sa performance renversante au bas de l'article.

On constate d'emblée, dans la vidéo, que les nouvelles coachs, France D'Amour et Roxane Bruneau, sont secouées par la puissance vocale de Guillaume Lessard.

Ce dernier fait partie du groupe Les Chatons.

« C'est très ironique de voir des chatons, qui sont vus comme "adorables", jouer de la musique agressive. C'est beaucoup l'élément de surprise qu'on va chercher et aussi le niveau "accessibilité". Les gens en général associent beaucoup le métal avec une musique violente, agressive, mais nous ce qu'on cherche, c'est faire voir à ce public-là, que ce n'est pas seulement ça. On veut aller chercher le monde avec des formules un peu plus populaires, mais dans la musique métal. Ce qu'on va chercher, c'est davantage des textes humoristiques, inspirés par Monoc Serge ou Bleu Jeans Bleu », indiquait Guillaume Lessard lors d'une entrevue avec MAtv Montréal en 2022, quand le groupe s'est présenté en quart de finale du concours Ma première Place des Arts.

Sera-t-il sélectionné à La voix cette année? Chose certaine, il a visiblement eu un effet boeuf auprès des coachs. Les téléspectateurs aussi sur les réseaux sociaux paraissent emballés par sa proposition audacieuse. C'est dimanche que nous découvrirons si Guillaume passera à l'étape suivante.

Rappelons que certains ajustements ont été opérés au concept de La voix cette année. Découvrez les changements ici.

Nous avons aussi hâte de découvrir comment se débrouilleront les deux petites nouvelles dans l'équipe. France D'Amour a déjà fait ses classes l'an dernier alors qu'elle a remplacé Marjo à quelques reprises, mais c'est une première dans le fauteuil pivotant pour Roxane Bruneau, qui rêvait d'y être. Celle-ci aura tout de même eu droit à une bonne pratique aussi l'an dernier alors qu'elle a animé La deuxième voix.