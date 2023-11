Vidéo : Le Lion fait pleurer Anouk Meunier lors de la finale de Chanteurs masqués

Ce dimanche, nous assisterons à la grande finale de Chanteurs masqués.

Le Loup, le Caméléon, Mutante Rita et le Lion s'affronteront pour le Masque d'Or.

À travers un extrait, que vous pouvez voir au bas de l'article, on découvre que le Lion interprètera « My Heart Will Go On » tiré de la trame sonore de Titanic.

Les habilités vocales du roi des animaux seront si puissantes qu'elles feront verser une larme à l'enquêtrice Anouk Meunier.

