Julie Ringuette nous parle de la réaction de ses filles à la suite de son dévoilement à Chanteurs masqués

Dimanche, à Chanteurs masqués, les téléspectateurs ont découvert que Julie Ringuette se cachait sous le costume de la ballerine de glace.

Lors de son dévoilement, la maman a avoué que ses deux filles ne savaient pas qu'elle avait participé à l'émission.

Julie Ringuette a dévoilé une vidéo de la réaction de ses fillettes lorsqu'elle a retiré son masque. Voyez une image de leur réaction au bas de l'article, et la vidéo complète ici.

« Ça vaut de l'or », dit-elle à propos de leur stupéfaction. « Elles sont tellement cutes. Elles sont tellement fières. Ma plus grande se doutait que c'était moi depuis le début, mais, dans sa tête de petite fille, elle ne se donnait pas le droit de croire que je pouvais être à la télé et sur le divan en même temps. »

Elle précise que sa fille ne l'avait jamais vu danser le ballet auparavant, ce qui accentuait ses doutes quant à la possibilité que sa mère se cache dans le déguisement. Julie Ringuette prenait aussi grand soin de cacher ses habits « ne me parlez pas » à son retour à la maison pour ne pas que ses enfants flairent le pot aux roses.

Son costume, celui de la ballerine de glace, a beaucoup impressionné les petites (et les plus grandes) filles du Québec. « C'est un costume qu'ils ont fait venir de France », nous explique-t-elle. « Il y a quelques personnages comme ça que les éditions de Chanteurs masqués se partagent. Ça prend des coûts faramineux pour faire ce genre de costumes... Quand on m'a approchée pour la ballerine de glace, on m'avait déjà envoyé des photos. »

Elle ajoute : « Quand je l'ai revêtu, il se passait quelque chose. J'avais l'impression que c'était ma face qui était étampée dans le masque. Avec le chignon, je trouvais que ça me ressemblait, comme dans le fond, ça n'a même pas été conçu à partir de moi pantoute. Ça me faisait comme un gant. »

Julie Ringuette nous mentionne que l'un de ses moments préférés a été son interprétation de « Dancing on my Own », où elle partageait la scène avec deux danseurs, dans une cage de verre. « Ils m'ont vraiment jetée par terre. C'est comme si j'étais dans une chorégraphie à Révolution. C'était de la haute voltige. » Comme elle ne pouvait pas s'adresser à eux en répétition pour garder le mystère sur son identité, elle n'a pas pu leur partager encore son admiration. Elle a d'ailleurs hâte de pouvoir le faire.

Rappelons que nous pourrons voir Julie Ringuette à Zénith cet hiver. Découvrez les autres participants de cette 2e saison ici.