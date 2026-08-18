Vidéo : Julie Snyder nous révèle un scoop sur OD Panama

Nous avons croisé la productrice d'Occupation Double, Julie Snyder, lundi soir lors de la première de la nouvelle téléréalité La maison des vilains, et en avons profité pour la questionner sur le fait que les garçons étaient en infériorité numérique par rapport aux filles dans l'aventure au Panama pour le moment.

« Il n'y a jamais eu de l'histoire d'Occupation Double en 20 ans, juste quatre gars. On se doute bien qu'il va en rentrer d'autres. Alors, je pourrais te dire qu'il y a quatre autres gars qui sont dans un avion en ce moment. Ils sont sur le bord d'atterrir à Panama City », confiait-elle à Showbizz.net.

Elle ajoute : « Peut-être qu'il y en aura d'autres qui s'ajouteront, je ne sais pas », disait-elle, coquine.

Voyez-la nous révéler ce scoop croustillant dans la vidéo en entête.

Rappelons que l'un des garçons est le frère d'une ancienne candidate d'OD. Apprenez-en plus ici. D'ailleurs, Arnaud d'OD Chypre, que nous avons aussi croisé hier sur le tapis rouge de la Maison des vilains, avoue bien connaître ce dernier et nous promet qu'on ne s'ennuiera pas avec ces nouveaux candidats, dont plusieurs sont des créateurs de contenu.

Rencontrez les 13 premiers célibataires ici.

La grande première d'Occupation Double aura lieu le dimanche 6 septembre à 18 h 30, et, comme nous le dit la productrice dans la vidéo, on tombe dans l'action dès le premier épisode, pas d'émissions spéciales avant le début officiel : le 6 septembre, c'est la vraie première!

À noter que la formule sera la même que l'an passé. Les candidats seront amenés à fraterniser à la façon d'un speed date, finis les tapis rouges à OD!