Fan d'OD, vous connaissez bien la soeur et la meilleure amie de ces nouveaux candidats

L'identité des 13 nouveaux candidats de la prochaine saison d'Occupation Double a été dévoilée cette semaine. On peut donc s'imaginer que ceux-ci sont sur le point de s'envoler vers le Panama ou même, déjà rendus.

Parmi eux, on retrouve Billy, un monteur de lignes de 25 ans, originaire du Saguenay. Il ne suffit pas de beaucoup de recherches sur ses réseaux sociaux pour découvrir qu'il est le frère de la mannequin Marilou Bélanger [photos ici], qui a participé à OD dans l'Ouest. Même si elle était arrivée à la moitié de la saison, elle avait fait beaucoup de vagues, assez pour marquer l'histoire de la téléréalité. Voyez une photo du duo frère-soeur au bas de l'article.

On remarque aussi un autre lien marquant entre une nouvelle célibataire et une ancienne participante. En effet, Emma, une fonctionnaire de 25 ans de Trois-Rivières, est la meilleure amie de Mia [photos ici], la gagnante d'OD Andalousie. Cette dernière partageait une story mardi dans laquelle elle disait : « Ma bestie à OD. ÇA VA ÊTRE UN BON SHOW ». Voyez sa publication au bas de l'article.

Rencontrez les 13 célibataires d'OD Panama ici.

Nous apprenions aussi une excellente nouvelle cette semaine, de pair avec l'annonce des candidats : la finale d'OD Panama sera de retour en direct devant public au Casino de Montréal! Elle se tiendra le 22 novembre prochain.

La grande première aura lieu le dimanche 6 septembre à 18 h 30.