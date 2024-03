Une comédie à sketches produite par Sphère Média propose de suivre un club de nageurs dans les coulisses de ses entraînements. Vestiaires, c'est une adaptation inspirée par le succès retentissant de son homologue français, qui promet de faire des vagues. La version québécoise mettra en vedette, entre autres, Michel Charette, Dominic Sillon, Michel Cordey, Andréanne Fortin, Jacques Poulin Denis et Emmanuel Prud'homme. Ce qui est absolument fabuleux? Tant devant que derrière la caméra, cette série donne une voix à des personnes en situation de handicap et se trempe l'orteil dans ces eaux moins explorées pour offrir une perspective unique et enrichissante.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

C'est la toute première fois que la chaîne AMI-télé, créée spécialement pour offrir aux personnes malvoyantes ou malentendantes une option de télévision francophone avec vidéodescription sur l'ensemble de sa programmation, plonge dans une fiction originale. Sur la chaîne gratuite, le contenu prendra l'affiche au printemps 2024, et TOU.TV diffusera également la série, bien que la date exacte reste à confirmer.

La comédie à sketches, déclinée en huit épisodes, promet un regard à la fois perspicace et ironique sur le quotidien et la société et s'annonce rassembleuse envers tous. Oui, la représentation des personnes en situation de handicap à l’écran est non seulement nécessaire pour éliminer les préjugés, mais aussi essentielle pour changer le regard qui est souvent porté aux stéréotypes et perceptions.

Déstigmatiser par le l'humour? Oui, le rire est une arme puissante pour ouvrir le dialogue et de normaliser la différence.

La réalisation de Vestiaires est par ailleurs assurée par Louis Choquette (qui est derrière notre série bien-aimée Les bracelets rouges, entre autres), alors on ne risque pas d'être déçus.