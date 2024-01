Véronique Cloutier répond à une critique sur Zénith

Jeudi soir, c'était au tour d'Yves P. Pelletier (Boomers), Barnev (X), Bryan Audet (Y) et Clodelle (Z) de présenter leur numéro pour séduire toutes les générations à l'émission Zénith.

Si Barnev a reçu les cinq points supplémentaires du public, plaçant son cumulatif à 100, Bryan Audet s'est aussi très bien tiré d'affaire en adaptant « Thunderstruck » d'AC/DC avec des éléments de l'enfance. Sa performance habitée lui a valu 93 points. Clodelle (85) et Yves P. Pelletier (90) ont moins impressionné, malgré leur dévouement évident.

Au lendemain de la diffusion, un internaute a émis un commentaire sur la page Facebook de Véronique Cloutier, qui a interpelé l'animatrice.

« Petit commentaire que j'espère constructif : il me semble que la musique anglophone est beaucoup plus présente, tant pour les performances que le karaoké, que l'année dernière. Je trouve dommage que les chansons francophones soient presque l'exception. Ceci dit, bravo à toute l'équipe », dit-il.

Véronique Cloutier lui répond ainsi : « On fait pourtant très attention à l’équilibre, c’est une réelle préoccupation pour nous! Le défi est la carte blanche 😉 On n’impose rien à personne mais on s’efforce de mettre de l’avant des chansons francophones de manière équilibrée, notamment dans les rappels 😊 »

Une autre personne s'est immiscée dans la conversation, ajoutant son grain de sel. « Dans les rappels justement ! Que des rappels en français. Les participants seraient au courant et tant qu'à se lancer dans le vide , Go on le fait en français ! dans les rappels actuels, c'est 50 % de chansons anglophones qui sont proposées... baissons au moins le pourcentage à 25%. Si on veut la sauver notre langue, ça passe par la télé francophone. »

Si parfois l'usage de l'anglais est disproportionné par rapport au français à Zénith, ce n'était pas un enjeu dramatique cette semaine. La moitié des artistes invités avaient sélectionné une pièce en français et, au rappel, trois chansons sur quatre étaient des pièces québécoises francophones. Bryan Audet a chanté « Voyager sans toi » de Mario Pelchat, Clodelle a repris « Et c’est pas fini » de Star Académie et Yves P. Pelletier a interprété « Vol à l’étalage » des Trois Accords. Il n'y a que Barnev qui a préféré Shawn Mendes à Roxane Bruneau...

La semaine prochaine, Véronique Cloutier recevra sur son plateau Jano Bergeron (Boomers), Steve Veilleux (X), Alex Nevsky (Y) et Lyxé (Z) alias Sarah-Maude Desgagné.

