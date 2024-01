Une chanteuse brille de façon exceptionnelle à Zénith

Véronique Cloutier était de retour en direct jeudi soir à la barre de Zénith sur les ondes d'ICI Télé.

Si Gilles Girard, Lulu Hughes et Julie Ringuette se sont dépassés lors de performances grandioses pour la première soirée de cette deuxième saison, c'est Rafaëlle Roy de la génération Z, qui a cassé la baraque.

La jeune femme de 29 ans, qui brillait dans un ensemble deux-pièces jaune en velours (voyez la photo dans la publication au bas de l'article), a interprété la pièce « Crazy In Love » de Beyoncé, rien de moins! Sa voix juste et ses mouvements fluides dans une chorégraphie réglée au quart de tour nous avaient déjà convaincus de sa valeur, mais elle a poussé l'audace jusqu'à s'installer derrière une batterie (tout droit descendue du plafond) à la fin de son numéro énergique. Tout en tapant sur les tambours et les cymbales, elle continuait de s'époumoner (s'cusez pardon!) sur les airs de Queen B.

Précisons aussi qu'elle a interprété la portion rappée, originalement chantée par Jay Z, avec un contrôle impressionnant. Elle a même réécrit les paroles en français, qui militaient pour une prise de pouvoir au féminin.

« Gen Z, mes homies, les seul.es et uniques. Stand up pour toutes les femmes fortes comme Véro. Stick to it, on va toujours faire de la musique. Moi j'veux dans la business plus de femmes, plus de diversité. Oui on est toutes là pour briller, va falloir s'faire à l'idée. »

L'ancienne candidate de La voix n'a pas eu froid aux yeux et elle a réussi la mission principale de Zénith, qui est de charmer simultanément toutes les générations. Le cumulatif des points que lui a accordés le public studio s'élevait à 98 et comme les téléspectateurs ont penché en sa faveur, elle a terminé sa course avec la spectaculaire note de 103 sur 100. La perfection peut aller se rhabiller! Stand up pour toutes les femmes fortes comme Raphy.

Notons qu'il y a un changement apporté au concept de Zénith cette année. Comme l'an dernier, plusieurs personnes avaient reproché à l'émission le fait qu'on ne voyait qu'une seule fois certains artistes, éliminés en première ronde, des mises à jour aux règlements nous permettront maintenant de voir tout le monde au moins deux fois.

Après cinq semaines, les trois artistes de chaque génération ayant obtenu les meilleurs pointages accèderont directement aux finales de leur génération. Les artistes qui occuperont les 4e et au 5e rang devront prendre part à la deuxième ronde, qui déterminera lequel d’entre eux accédera aux finales.

Nous tenons à envoyer des fleurs à l'équipe de Zénith pour la qualité de son rendu final (quand on pense que tout cela est en direct, c'est époustouflant!), mais aussi pour mettre de l'avant de la diversité corporelle au sein de son groupe de danseuses. C'est franchement rafraîchissant!

La semaine prochaine, Yves P Pelletier, Barnev, Bryan Audet et Clodelle présenteront leurs numéros sur la scène circulaire de Zénith. C'est à ne pas manquer!