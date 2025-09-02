Véronique Cloutier participera à un nouveau docuréalité qui va faire jaser

Lors du dévoilement de la programmation 2025-2026 des chaînes de Radio-Canada, nous avons appris avec grand plaisir que la comédienne Bianca Gervais serait derrière une toute nouvelle production télévisée, après le succès de ses deux documentaires précédents.

Dans Plus tôt, plus tard, Bianca s'intéressera cette fois au quotidien de huit personnalités connues qui vivent un moment charnière dans leur vie. Que ce soit un défi professionnel, la recherche d'un conjoint, l'arrivée d'un bébé ou encore la maladie, les vedettes qui participent à ce docuréalité sont toutes à la croisée des chemins. En présentant leur réalité au grand jour, sous l'oeil du public, les invités acceptent de se livrer franc-jeu à la caméra, en dévoilant leurs appréhensions face au changement de vie qui les attend, leurs déceptions et leurs joies, mais aussi l'euphorie qui accompagne l’avènement d’un projet.

Parmi les artistes qui se prêteront au jeu de la nouvelle émission spéciale, qui s'annonce très émouvante, citons Véronique Cloutier, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, Léa Clermont-Dion, Félix-Antoine Tremblay, Milya Corbeil Gauvreau, Varda Étienne et Mariana Mazza. Nous pourrons les voir dans des situations de vulnérabilité, captées par la caméra personnelle de Bianca.

En effet, pour recueillir les confidences les plus sincères des personnalités interviewées, Bianca a décidé d'interroger et de filmer, sans barrière. Nous avons bien hâte de découvrir ces artistes invités sous un nouveau jour!

Le docuréalité de 4 épisodes Plus tôt, plus tard sera diffusé en exclusivité dans la section VÉRO.TV d'ICI TOU.TV, dès le 9 décembre prochain.

Rappelons que Bianca Gervais est également derrière le documentaire Crevée!, qui avait grandement fait grandement réagir lors de sa diffusion initiale, en 2023. L'animatrice s'était même confiée sur le fait qu'elle avait reçu des menaces de mort peu de temps après la mise en ligne de l'émission. C'est à lire dans cet article.