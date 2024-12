Véronique Cloutier participe à un documentaire qui fera plaisir aux nostalgiques des années 90

En 1988, la « BB Mania » s'emparait des Québécois, qui découvraient les premiers sons de ce qui allait devenir un véritable hymne musical, signe de l'engouement pour ce groupe pas comme les autres. 35 ans plus tard, la popularité du groupe décoiffe toujours autant dans les radios et dans les soirées karaoké, où leurs plus grands succès sont entonnés avec entrain.

Afin de souligner cet héritage culturel de grande ampleur, Télé-Québec diffusera le 30 décembre prochain un documentaire qui se veut festif et qui retracera l'histoire des BB, Les BB : un écho éternel. Pour ce faire, plusieurs personnalités se sont réunies pour se remémorer des souvenirs liés au trio, dont la popularité a explosé au tournant des années 90. Parmi celles-ci, citons notamment Véronique Cloutier, Jean-Philippe Dion, l'auteur-compositeur-interprète Antoine Gratton, Sylvain Cossette, Les Shirley et Bleu Jeans Bleu.

Le fils de Patrick Bourgeois, l'un des fondateurs des BB, Ludovick Bourgeois, sera également de la partie, tout comme Alain Lapointe, le dernier membre vivant du groupe. On nous promet même certaines réinterprétations des grands classiques de la formation, dont « Tu ne sauras jamais », « Fais attention », « Donne-moi ma chance » et « T'es dans la lune ». La magie sera définitivement au rendez-vous, tout comme la nostalgie! Gageons que plusieurs, à l'instar de Véro dans la vidéo ci-dessous, chanteront dans leurs salons, se rappelant les belles années du groupe!