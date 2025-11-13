Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Vendre ou rénover : Voici quand Daniel Corbin et Maïka Desnoyers seront de retour

Vous ennuyez-vous des immenses îlots de Daniel et des trouvailles exceptionnelles de Maïka?

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La 10e saison de Vendre ou rénover sera diffusée sur les ondes de Canal Vie cet hiver.

Il s'agit de l'une des émissions de réno-déco les plus populaires du petit écran.

Saison après saison, la courtière immobilière Maïka Desnoyers et le designer d'intérieur Daniel Corbin nous surprennent par leur ingéniosité et leur flair. Entre transformations impressionnantes et demeures exceptionnelles, ils continueront cette saison de guider couples et familles afin de les aider à prendre la meilleure décision pour leur avenir.

Les 13 épisodes de 60 minutes seront présentés dès le mardi 6 janvier à 20 h à Canal Vie.

Nous avions eu la chance de rencontrer les deux animateurs l'an dernier, alors qu'il célébrait la 9e saison et le 100e épisode. Maïka nous a alors raconté une délicieuse anecdote sur son acolyte. Voyez le tout ici.

Daniel Corbin, de son côté, nous a raconté comment ses enfants s'amusent à critiquer l'émission. Tous les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50