Vendre ou rénover : Voici quand Daniel Corbin et Maïka Desnoyers seront de retour

La 10e saison de Vendre ou rénover sera diffusée sur les ondes de Canal Vie cet hiver.

Il s'agit de l'une des émissions de réno-déco les plus populaires du petit écran.

Saison après saison, la courtière immobilière Maïka Desnoyers et le designer d'intérieur Daniel Corbin nous surprennent par leur ingéniosité et leur flair. Entre transformations impressionnantes et demeures exceptionnelles, ils continueront cette saison de guider couples et familles afin de les aider à prendre la meilleure décision pour leur avenir.

Les 13 épisodes de 60 minutes seront présentés dès le mardi 6 janvier à 20 h à Canal Vie.

