« On ne s'attendait pas à ça », nous disait Maïka Desnoyers en entrevue, face à l'annonce du renouvellement de son projet télé pour une 9e saison. La série Vendre ou Rénover au Québec, qu'elle anime aux côtés du designer d'intérieur Daniel Corbin, transforme la vie de participants et inspire des milliers de Québécois à transformer leur espace de vie, ou à déménager, depuis maintenant 100 épisodes. C'est aujourd'hui que cet épisode, qui représente un jalon important pour l'équipe, sera diffusé sur les ondes de Canal Vie. L'émission est aussi disponible sur Crave. Voyez des images des animateurs en action sur le plateau de tournage, au bas du texte.

L'animatrice nous glissait quelques mots concernant la longévité du projet. « De nos jours, c'est rare. Les émissions, elles arrivent, mais elles repartent aussi vite. Dès la première saison, on s'est posé la question : "est-ce qu'on va être renouvelés?". On avait toujours une petite émotion à chaque dernier tournage, en se disant "ah, on s'aime tellement, est-ce que c'est la dernière fois qu'on se voit?". On crée des liens. Mais ça va faire 9 ans qu'on se dit ça à toutes les fins de saisons, alors c'est spécial. J'ai l'impression que le jour où ça va arriver, on va vraiment, vraiment pleurer, parce que c'est long 9 ans. »

Elle en profitait aussi pour nous confier une anecdote croustillante concernant son coanimateur. Écoutez-la dans la vidéo ci-bas.