Les enfants de Daniel Corbin critiquent Vendre ou Rénover

« Et là, j'aime entendre mes enfants "mais là, ça a pas rapport papa, la maison que Maïka [ Desnoyers ] a proposée est vraiment belle...". Et ils sont très critiques les deux. "Ah, moi j'aurais déménagé! » Voyez en vidéo l'anecdote qu'il nous racontait ci-bas.

« Soit dit en passant, la production peut m'envoyer les shows qu'on a tournés. Ils sont corrigés, ils ne sont juste pas en ondes et on peut les regarder d'avance, mais moi je ne veux rien savoir de ça. »

Âgées respectivement de 11 et 14 ans, les filles du designer commencent à s'intéresser d'avantage à ce que font leurs parents pour gagner leur vie.

« Je leur fais visiter des maisons que je fais de toute pièce, j'aime ça les amener. Je trouve que c'est important de comprendre ce que ton père ou ta mère fait dans la vie, et avec quelle passion. Je trouve que c'est inspirant pour eux et j'espère qu'elles aussi vont trouver leur passion, parce que quand tu travailles dans ta passion et que tu es payé en plus, c'est tellement hot. »

Maïka Desnoyers nous confiait récemment une anecdote concernant son acolyte... Qui nous a fait beaucoup rire! Lisez-en plus, ici.