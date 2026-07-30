Une troisième résidente débarque dans STAT : découvrez qui l'interprète

À la fin de la saison dernière, deux nouveaux résidents nous avaient été présentés : Jade Thomson (Léa Roy) et Loïc Demay (Maxime Gibeault).

En entrevue avec Showbizz.net, Marie-Andrée Labbé nous révèle qu'une troisième médecin résidente se joindra à l'équipe de Saint-Vincent.

« C'est une résidente en chirurgie qu'on va découvrir dans le premier épisode », nous indique l'autrice. Celle-ci sera interprétée par la comédienne Audrey Roger [photos ici].

La relation entre Isabelle Granger et sa résidente, c'est sûr que c'est du bonbon. Parce qu'Isabelle n'a pas toujours beaucoup de tact.

Elle poursuit : « Ce n'est peut-être pas la meilleure personne pour avoir quelqu'un sous son aile. Alors, ça crée des situations assez drôles. »

Il y aura assurément un conflit de générations entre les résidents et leurs supérieurs. « On les voit différemment dans les yeux de ces résidents-là qu'ils rencontrent pour la première fois. C'est intéressant de voir ce qu'ils pensent de nos vedettes, ce qu'ils pensent de nos personnages. »

De son côté, Emmanuelle (Suzanne Clément) travaillera avec Jade Thompson. « D'emblée, on pourrait penser qu'elles vont s'haïr, mais Emmanuelle, elle aime la jeunesse. Elle trouve que c'est une excellente idée qu'il y ait des résidents à Saint-Vincent. Ça donne un vent de fraîcheur, et Emmanuelle est toujours prête pour un vent de fraîcheur. »

Loïc Demay, lui, travaillera principalement avec Gabriel (Jean-Nicolas Verreault). « C'est un personnage un peu plus mystérieux, qui va être aussi dans la séduction. »

Évidemment, il y a toutes les hormones qui arrivent en même temps que ces résidents-là. Il y a comme une décharge de séduction qui débarque à Saint-Vincent. Pour le meilleur et pour le pire.

Rappelons qu'un nouveau chirurgien se joindra aussi à l'équipe principale de Saint-Vincent cet automne. Un acteur connu interprète ce personnage, avec qui le public risque d'avoir une relation d'amour-haine. Découvrez de qui il s'agit ici.

STAT sera de retour le mardi 15 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.