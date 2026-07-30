Rémi-Pierre Paquin incarne un nouveau médecin dans STAT

Comme Stéphane Rousseau a quitté STAT l'an passé, nous nous attendions bien à ce qu'un nouveau membre du personnel se joignent à l'équipe de Saint-Vincent. Voilà que nous apprenons que Rémi-Pierre Paquin incarnera un nouveau chirurgien général.

« C'est un excellent chirurgien, mais humainement, il n'est pas aussi excellent. Il y a une façon de faire un peu du passé, pour ses relations avec les autres. Il est déplacé. Il n'y a pas de censure. Il est très old school. Admettons qu'il n'aime pas les "woke". Des fois, ça accroche. C'est le fun à jouer », indique le comédien.

L'autrice Marie-Andrée Labbé nous dit ceci sur le personnage : « Ça va être amour-haine pour le public. [...] Il dit tout ce qu'il pense. Il fait des jokes déplacées en salle d'opération. Disons qu'il survit mal en 2026. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites par lui. Des gestes qui vont être posés. Qui ont été racontés par les consultants. Il y a des médecins comme ça qui existent dans la vie, qui n'ont pas eu beaucoup de bâtons dans leurs roues, qui ont une grande confiance. Ils ne se font pas dire non souvent parce qu'ils sont essentiels : ils peuvent sauver des vies. En partant, c'est plus difficile de dire non à quelqu'un qui peut sauver ta vie. C'est un peu ça que je voulais illustrer cette année avec ce personnage-là, c'est-à-dire ces hommes d'un certain âge, qui ont un passe-droit et qui ont de la misère à comprendre parfois. »

Elle ajoute : « Ce n'est pas à la base un mauvais gars, ce n'est pas une mauvaise personne à la base. C'est juste qu'il ne s'est pas fait remettre à sa place assez souvent. Mais ça va être vraiment intéressant parce que là, René Bolduc, va des fois trouver des chaussures à son pied à Saint-Vincent. Il va y avoir des gens qui vont lui répondre. »

Le rôle a été offert à Rémi-Pierre Paquin. Il n'a pas passé d'auditions. « Je venais d'annoncer que je quittais la radio, puis, ça, c'est venu deux semaines après », nous raconte l'acteur. » Il y avait quand même un petit côté insécurisant de dire : "OK, je quitte ce job-là. Je me lance". Et, j'ai eu ce job-là deux semaines après. C'est quand même chouette. La vie est le fun des fois. »

Rémi-Pierre a eu la chance d'aller en observation et de suivre des chirurgiens à l'hôpital pour mieux comprendre le métier.

Nous avons très hâte de découvrir ce nouveau personnage que nous allons certainement aimer détester!