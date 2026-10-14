Une théorie macabre des fans d'Alertes concernant Stella?

Mardi, dans Alertes, nous avons appris que la petite Stella (Simone Bellemare-Ledoux), cette fillette que l'escouade Cerbère avait sauvée des griffes d'un père psychopathe et que Renaud (Frédéric Pierre) et Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) ont voulu adopter, avait fugué de sa famille d'accueil. Renaud a tout mis en oeuvre pour la retrouver, mais à partir d'un certain point, elle s'est comme volatilisée.

Bien des gens croient qu'elle a été récupérée par quelqu'un qu'elle connaît, qui lui a offert ses bonbons préférés pour la mettre en confiance. C'est toutefois la suite de la théorie des fans qui devient macabre. Les téléspectateurs pensent qu'elle deviendra le sacrifice des Messagers, le groupe antiavortement que Lily-Rose a infiltré.

On se rappellera que l'enquêtrice avait reçu un message codé inquiétant, juste avant qu'on nous montre la petite Stella dans la salle de bain : « Des sacrifices seront faits pour que la vie triomphe. Sois prête. »

« J'espère qu'elle n'est pas le sacrifice ? Message que Lily-Rose a reçu sur son cellulaire »

« C'est à ça que je pense malheureusement. Pauvre Lily, ça risque de se passer devant ses yeux. »

« Quelqu'un de la fédération où Lily est infiltré qui la connaît peut-être... »

« Ouf ouin 😢 et ils savent qui est Lily peut-être. »

Malgré ces prédictions sinistres, bien des téléspectateurs croient que Stella s'en sortira saine et sauve et finira par être adoptée par Lily-Rose et Renaud.

Pour ceux qui se demandent si nous en aurons encore pour longtemps sur cette histoire des « pro-vie » contre les « pro-choix », sachez que l'affrontement final est prévu pour le 27 octobre. Ainsi, dès le début du mois de novembre, l'escouade Cerbère devrait se lancer dans une nouvelle enquête. Découvrez les détails de celle-ci dans cet article.

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.