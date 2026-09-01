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Une surprise lancera la 18e saison d'En direct de l'univers

On aime toujours se faire surprendre par cette belle équipe! Et vous?

En direct de l'univers
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

C'est le 19 septembre prochain que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront renouer avec France Beaudoin et son équipe extraordinaire pour une 18e saison d'En direct de l'univers.

Évidemment, l'animatrice et productrice nous prépare tout une saison, avec plusieurs invités de marque qui ont été dévoilés cette semaine et que vous pouvez découvrir ici.

Pour lancer la saison, France Beaudoin réserve non seulement une surprise au public, mais également à un artiste qui sera kidnappé pour l'occasion. L'équipe a régulièrement utilisé ce procédé dans les dernières années, notamment pour les émissions spéciales de fin d'année.

À ce sujet, France Beaudoin nous dit : « On commence avec un kidnapping le 19 septembre prochain. Je pense vraiment que quand vous allez découvrir la personne kidnappée, vous allez faire " ah oui, on est contents pour lui ou pour elle. Je pense que c'est ça que ça va faire. »

On va être contents collectivement pour cette personne-là!

Selon vous, de qui s'agit-il?

Par ailleurs, l'animatrice nous révèle qu'elle prépare une autre grosse surprise plus tard dans la saison. Si elle ne peut évidemment nous dévoiler de qui il s'agit, elle nous indique ceci en guise d'indice : « Pour la 18e saison, on est en train de préparer quelque chose qui, je pense, va faire jaser. On est à une signature de l'annoncer! » Nous ne pouvons le nier, elle a vraiment piqué notre curiosité avec ces deux affirmations!

Nous vous invitons donc à ne pas manquer le grand retour d'En direct de l'univers, le samedi 19 septembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

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