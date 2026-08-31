Cet artiste chouchou aura droit à son En direct de l'univers cet automne

Dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 d'ICI Télé, Showbizz.net a pu obtenir les noms de certains artistes qui participeront à la prochaine saison d'En direct de l'univers à titre d'invités.

Parmi ceux-ci, on retrouve un artiste qui fait l'unanimité au Québec, le seul et unique Fred Pellerin. Nous avons particulièrement hâte de voir ce qui composera son univers musical.

On retrouve également Neev, Viviane Audet, Julie Perreault, Dany Dubé et Martin McGuire parmi les invités de l'émission cet automne.

Comme nous l'avions annoncé en primeur la semaine dernière, Patrick Norman sera enfin l'invité de France Beaudoin, lui qui cumule 50 ans de carrière en chanson.

Enfin, la saison dernière, dans le cadre du Pop pop balado, l'animatrice Marie-Josée Gauvin avait appris, en direct, qu'elle serait l'invitée de France Beaudoin et son équipe, une nouvelle qu'elle ne pouvait accueillir avec plus de joie.

Chose certaine, cette 18e saison d'En direct de l'univers s'annonce particulièrement formidable!

La saison automnale d'En direct de l'univers commence le samedi 19 septembre à 19 h.