Ce grand de la chanson québécoise aura enfin son En direct de l'univers cet automne

France Beaudoin et sa formidable équipe travaillent actuellement à préparer une étonnante 18e saison d'En direct de l'univers, qui sera diffusée à compter de septembre à Radio-Canada.

Pour l'heure, très peu d'informations officielles ont coulé quant aux invité.e.es qui prendront place sur la pastille pivotante pour s'entretenir avec l'animatrice et découvrir leur univers musical.

On sait que Marie-Josée Gauvin sera l'une des invités, elle qui a appris la grande nouvelle pendant un enregistrement du Pop Pop Balado avec son complice de longue date Maxime Roberge, un enregistrement réjouissant que les adeptes de l'émission doivent écouter. L'animatrice n'aurait pu être plus heureuse de cette nouvelle!

Voilà qu'on apprend que le grand de la chanson, Patrick Norman, aura lui aussi droit à son univers musical cet automne. S'il est un habitué de l'émission, pour y avoir participé plusieurs fois à titre d'invité surprise, celui-ci n'avait encore jamais eu l'honneur d'être l'invité de France Beaudoin.

On peut s'attendre à ce que sa conjointe, Nathalie Lord, avec qui il partage souvent la scène, vienne le surprendre pour un moment émouvant.

On s'attend aussi à voir plusieurs figures connues de la musique country au Québec, qu'on pense à Paul Daraîche et son fils Dan, Guylaine Tanguay, Matt Lang ou d'autres. On peut aussi croire que Laurence Jalbert, avec qui il a signé le duo « Croire en l'amour », voudra être présente. On pense également à Clément Jacques, avec qui il a enregistré récemment un formidable duo sur la chanson « Father and Son » de Cat Stevens, adaptée en français pour l'occasion.

Par ailleurs, comme Patrick Norman est le père de deux filles et qu'il est aussi grand-père et arrière-grand-père, on s'attend évidemment à un numéro familial poignant.

Chose certaine, il s'agit d'un excellent invité pour France Beaudoin et son équipe, un homme qui a toujours mis la musique et la fratrie au centre de sa vie. Nous avons particulièrement hâte de vivre ce moment musical en sa compagnie.

En direct de l'univers revient à l'antenne de Radio-Canada dès le samedi 19 septembre à 19 h. C'est à ne pas manquer!