Une star de Tik Tok et deux chefs de parti à Tout le monde en parle dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevra une brochette d'invités variés.

L'animateur recevra d'abord deux politiciens bien connus, soit le chef du NPD, Jagmeet Singh, puis le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

La jeune chorégraphe, danseuse et star de TikTok Enola Bédard sera aussi sur le plateau. Celle qui a concouru lors des deux premières saisons de Révolution à TVA, a récemment dansé aux côtés de Jennifer Lopez afin de promouvoir le nouveau single de la diva, « Can’t Get Enough ».

Ludovick Bourgeois viendra, pour sa part, discuter de son nouveau spectacle, Les BB par Ludovick Bourgeois, alors que le chef cuisinier Danny St-Pierre sera présent pour discuter du Défi 28 jours sans alcool, dont il est l'ambassadeur.

Quant au journaliste Simon Coutu, il abordera la série documentaire L'arme du crime, dans laquelle il décortique la hausse de la violence à Montréal.

Finalement, Gabrielle Fontaine, Jade Bruneau et la petite-fille de Rose Ouellette (La Poune), Kathleen Verdon, répondront aux questions de Guy A. Lepage et son acolyte sur le spectacle de théâtre musical La géante.

