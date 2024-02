Une soirée festive au coeur des années 80 pour Sébastien Benoît à En direct de l'univers

La semaine dernière, c'est une véritable perfusion de douceur qui nous a été administrée à En direct de l'univers, alors que France Beaudoin recevait le talentueux comédien Jean-Philippe Perras. Pour faire suite à ce rendez-vous ayant captivé au plus haut point les téléspectateurs, toute l'équipe se devait ainsi d'user de créativité et de passion pour injecter une bonne dose de moments mémorables ce samedi soir. Et ce fut un réel succès!

Cette semaine, c'était au tour de l'animateur Sébastien Benoît de s'asseoir sur le fauteuil pivotant. Aux prémices du moment, l'homme radiophonique s'est dit excité d'être présent, même un tantinet fébrile!

Avec grâce et élégance, comme à son habitude, France a su le mettre à l'aise, lui permettant ainsi de profiter de tout l'arsenal de surprises qu'on lui avait concocté. Et que de surprises il reçut, à commencer par un véritable festival musical fortement teinté des années 80, une décennie qu'il affectionne tout particulièrement!

Pour ce faire, de nombreux classiques tirés de ces années bénies ont enveloppé le plateau, mais aussi plusieurs autres classiques indémodables. Les festivités ont débuté avec une Mariana Mazza costumée en chanteuse métal, pour interpréter à sa façon « Sébastien Benoît », de Mononc' Serge et Anonymus. Il n'en fallait pas plus pour lancer le bal!

Par la suite, Véronique Claveau et France D'Amour, qui étaient très en voix, ont respectivement entonné « Piaf chanterait du rock » et « Que des mots », deux chansons phares du répertoire de Sébastien. Le succès « Sunglasses at Night », de son idole de jeunesse Corey Hart, n'a fait qu'accentuer le plaisir que nous avions dans notre salon!

Évidemment, José Gaudet, son grand ami et l'un de ses coanimateurs à l'émission du retour à Rythme, était lui aussi de la partie! Il a pour sa part chanté « Les sunlights des tropiques », une chanson qui provoque à tout coup « le délire complet à la radio ». Peu de temps après, Mitsou, sensuelle et en pleine possession de ses moyens, a débarqué sur scène pour reprendre son grand succès « Dis-moi, dis-moi », paru aux débuts des années 1990.

Le moment comique de la soirée? C'est assurément quand l'amie et coanimatrice de Sébastien, Isabelle Racicot, est débarquée sur un podium, une pancarte « Enjoy the Silence » dans les mains, les cheveux au vent et... la bouche recouverte d'un gros ruban noir. En fait, Sébastien ne désirait pas l'entendre chanter car, de son avis, « elle a le rythme d'une drill électrique ». C'était hilarant!

Bref, du début à la toute fin de cette incursion en plein coeur de l'univers musical de Sébastien Benoît, nous avons été remplis d'une belle dose de gratitude pour France Beaudoin et son équipe qui nous concoctent, semaine après semaine, de véritables festins télévisuels. Nous sommes une fois de plus repus, rassasiés d'autant de bonheur! Que nous réserve-t-on pour la soirée réservée à Éléonore Lagacé, samedi prochain? Ce sera assurément à l'image des précédents épisodes : magistral.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.