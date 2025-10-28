Accueil
Une récidive de cancer pour Me Lapointe dans Indéfendable?

Après les drames de Léo, le malheur va-t-il se jeter sur André?

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

À la fin de la deuxième saison d'Indéfendable, nous apprenions qu'André Lapointe (Michel Laperrière) souffrait d'un cancer du côlon de stade 2.

Il a été opéré puis a subi des traitements de radiothérapie qui lui ont permis de s'en sortir assez rapidement.

On peut même dire que cette intrigue a été écartée hâtivement au profit d'autres histoires, plus spectaculaires, comme la mort d'Inès (Nour Belkhiria) et Me Legrand (Martin-David Peters) dans l'explosion de la voiture.

Se pourrait-il toutefois que Me Lapointe vive prochainement une récidive de ce cancer que l'autrice avait balayé du revers de la main il y a deux ans?

Chose certaine, l'avocat criminaliste souffrira de « malaises inquiétants » alors qu'il travaillera sur la cause d'un certain Gégé, voleur de cônes.

Dans le résumé de l'épisode du 26 novembre, on peut lire : « Lapointe retient son souffle en attendant des résultats qui pourraient tout changer ».

Avec Léo qui vit un choc post-traumatique depuis sa sortie de prison, on espère qu'on ne mettra pas en péril la santé d'un autre protagoniste, surtout pas celui-ci, qui continue de faire notre bonheur soir après soir. C'est à suivre!

Voyez ici quand sera diffusé le dernier épisode de la saison d'Indéfendable.

